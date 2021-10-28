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Haberler Galeri Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlandı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 10:26

Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorlandı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı!

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Sosyal medyanın merak edilenlerinden olan Esra Ceyhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı. Güzel sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 52 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali ve ünlülerin eski ve yeni halleri...

Esra Ceyhan’ın son halini görenler tanımakta zorlandı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı!

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Sosyal medyanın merak edilenlerinden olan Esra Ceyhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı.

Esra Ceyhan’ın son halini görenler tanımakta zorlandı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı!

Güzel sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 52 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

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Esra Ceyhan’ın son halini görenler tanımakta zorlandı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı!

Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali ve ünlülerin eski ve yeni halleri...

Esra Ceyhan’ın son halini görenler tanımakta zorlandı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı!
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Esra Ceyhan’ın son halini görenler tanımakta zorlandı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı!
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