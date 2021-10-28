Esra Ceyhan’ın son halini görenler tanımakta zorlandı! Ünlü sunucu Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı!

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Sosyal medyanın merak edilenlerinden olan Esra Ceyhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı.