Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye ile efsaneler arasına adını yazdırmıştı... 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 06:40

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye ile efsaneler arasına adını yazdırmıştı... 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor?

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programıyla yıllarca ekranlarda olan güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Esra Ceyhan'ın değişimi hayranlarını şoke etti! Bir zamanlar kadın kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biriydi... Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. 55 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...

Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye ile efsaneler arasına adını yazdırmıştı... 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor?

Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan şimdi nerede, ne yapıyor?

Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye ile efsaneler arasına adını yazdırmıştı... 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor?

Kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Ceyhan'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu. Esra Ceyhan, son haliyle sosyal medyada ilgi odağı oldu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye ile efsaneler arasına adını yazdırmıştı... 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor?

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye ile efsaneler arasına adını yazdırmıştı... 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor?

Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu.

Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye ile efsaneler arasına adını yazdırmıştı... 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor?

İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...

SON DAKİKA