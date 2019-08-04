Esra Dermancıoğlu'nun kızını gören hayret etti!

Esra Dermancıoğlu ve kızını gören inanamadı. Abla kardeş gibi duran Esra Dermancıoğlu ve kızı benzerlikleriyle de dikkat çekti. atv'nin unutulmayan dizileri arasında yer alan Kırgın Çiçekler'de oynadığı 'Zehra' karakteriyle başarılı bir oyunculuk perfomansı sergileyen Esra Dermancıoğlu'nın kızı Refia Dermancıoğlu annesine olan benzerliğiyle şaşırttı. Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızını gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Esra Dermancıoğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları...