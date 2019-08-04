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  • Esra Dermancıoğlu'nun kızını gören hayret etti!

'nun kızını gören hayret etti!

ve kızını gören inanamadı. Abla kardeş gibi duran Esra Dermancıoğlu ve kızı benzerlikleriyle de dikkat çekti. atv'nin unutulmayan dizileri arasında yer alan Kırgın Çiçekler'de oynadığı 'Zehra' karakteriyle başarılı bir oyunculuk perfomansı sergileyen Esra Dermancıoğlu'nın kızı Refia Dermancıoğlu annesine olan benzerliğiyle şaşırttı. Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızını gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Esra Dermancıoğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları...

Giriş Tarihi: 04.08.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 15:08
Esra Dermancıoğlu'nun kızını gören hayret etti!

'nun kızını gören hayret etti!

Esra Dermancıoğlu'nun kızını gören hayret etti!

EMİNE ÜN VE DURU

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Esra Dermancıoğlu'nun kızını gören hayret etti!

EMİNE ÜN VE DURU

Esra Dermancıoğlu'nun kızını gören hayret etti!

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Esra Dermancıoğlu'nun kızını gören hayret etti!

ÖZLEM KAYMAZ VE ÇOCUKLARI: TARA, DANİEL, DANTE

Esra Dermancıoğlu'nun kızını gören hayret etti!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Esra Dermancıoğlu'nun kızını gören hayret etti!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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