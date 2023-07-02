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Haberler Galeri Esra Erol ve Ali Özbir tatilde aşka geldi! Romantik paylaşımları düşman çatlatacak cinsten! "İyi ki doğdun iyi ki bugün evlendik"
Giriş Tarihi: 02.07.2023 14:56 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 15:05

Esra Erol ve Ali Özbir tatilde aşka geldi! Romantik paylaşımları düşman çatlatacak cinsten! "İyi ki doğdun iyi ki bugün evlendik"

atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftin bu evliliğinden 2 erkek çocuğu dünyaya geldi. Son olarak programının sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı.Esra Erol ve Ali Özbir çifti evliliklerinde 13 yılı geride bıraktı. Tatilde 13 yıllık eşiyle romantik bir karesini paylaşan Esra Erol, hem Özbir'in doğum gününü hem de evlilik yıl dönümlerini kutladı. Çiftin aşk dolu paylaşımı ise düşman çatlatacak cinsten!

Esra Erol ve Ali Özbir tatilde aşka geldi! Romantik paylaşımları düşman çatlatacak cinsten! İyi ki doğdun iyi ki bugün evlendik

atv ekranlarının güzeller güzeli ünlü sunucusu Esra Erol ile Ali Özbir 2010 yılında evlenmişti. Çift, mutlu evliliklerini dünyaya getirdikleri 2 çocuğuyla taçlandırmıştı.

Esra Erol ve Ali Özbir tatilde aşka geldi! Romantik paylaşımları düşman çatlatacak cinsten! İyi ki doğdun iyi ki bugün evlendik

Esra Erol ve Ali Özbir, mutlu evlilikleriyle parmakla gösteriliyor.

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Esra Erol ve Ali Özbir tatilde aşka geldi! Romantik paylaşımları düşman çatlatacak cinsten! İyi ki doğdun iyi ki bugün evlendik
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Esra Erol ve Ali Özbir tatilde aşka geldi! Romantik paylaşımları düşman çatlatacak cinsten! İyi ki doğdun iyi ki bugün evlendik

2 erkek çocuğu annesi Esra Erol, sezon finalinin ardından ailesiyle tatile çıktı.

Esra Erol ve Ali Özbir tatilde aşka geldi! Romantik paylaşımları düşman çatlatacak cinsten! İyi ki doğdun iyi ki bugün evlendik

Erol ve eşi Ali Özbir'in aşk dolu tatil pozları ise düşman çatlattı.

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