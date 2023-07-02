Giriş Tarihi: 02.07.2023 14:56 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 15:05

Esra Erol ve Ali Özbir tatilde aşka geldi! Romantik paylaşımları düşman çatlatacak cinsten! "İyi ki doğdun iyi ki bugün evlendik"

atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftin bu evliliğinden 2 erkek çocuğu dünyaya geldi. Son olarak programının sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı.Esra Erol ve Ali Özbir çifti evliliklerinde 13 yılı geride bıraktı. Tatilde 13 yıllık eşiyle romantik bir karesini paylaşan Esra Erol, hem Özbir'in doğum gününü hem de evlilik yıl dönümlerini kutladı. Çiftin aşk dolu paylaşımı ise düşman çatlatacak cinsten!