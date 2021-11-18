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Haberler Galeri Esra Erol’da bir ilk! Mehmet Can baba olduğunu Esra Erol canlı yayınında öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 20:30 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 20:33

Esra Erol’da bir ilk! Mehmet Can baba olduğunu Esra Erol canlı yayınında öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı!

ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen programları arasında yer alan Esra Erol'da bugün bir ilk yaşandı. Her gün farklı konu ve konuklarıyla izleyicileri kendisine hayran bırakan programda bugün 8,5 aylık hamile Dilek Hanım'ın ani doğum haberi stüdyoda heyecan yarattı. Dünkü yayına katılarak eşi Mehmet Can Kara ve kayınvalidesi Hülya Kırlangıç ile sorunlar yaşadığını dile getiren Dilek Hanım'ın haberini eşine Esra Erol verdi. Dilek Hanım'ın eşi Mehmet Bey, canlı yayında haberi alır almaz gözyaşlarına boğuldu. İşte ayrıntılar!

Esra Erol’da bir ilk! Mehmet Can baba olduğunu Esra Erol canlı yayınında öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı!

Dilek Hanım, dün Esra Erol canlı yayınına katılarak eşi Mehmet Can ve kayınvalidesi Hülya Kırlangıç ile problemler yaşadığını belirtti.

Esra Erol’da bir ilk! Mehmet Can baba olduğunu Esra Erol canlı yayınında öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı!

8,5 aylık hamile olan Dilek Hanım, eşi Mehmet Can Kara'nın Hülya Kırlangıç'ın sözünden çıkmadığını, tüm parasını annesine verdiğini belirtti.

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Esra Erol’da bir ilk! Mehmet Can baba olduğunu Esra Erol canlı yayınında öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı!

Dilek Hanım, "Eşim bütün parayı annesine veriyor. Ben aylık 50 TL istedim, bana çok gördü. Bir gün hamburger aşerdim 'Dilek 30 TL hamburger' diyerek reddetti" ifadelerini kullandı.

Esra Erol’da bir ilk! Mehmet Can baba olduğunu Esra Erol canlı yayınında öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı!

ŞİDDET İDDİASI!

Eşinin kendisine "Sen katilsin, ilk çocuğu düşürdün" dediğini belirten Dilek Hanım, bu bebeği eşinden şiddet gördüğü için düşürdüğünü söyledi.

Esra Erol’da bir ilk! Mehmet Can baba olduğunu Esra Erol canlı yayınında öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı!

Eşinin 1 hafta kendisi ile konuşmadığını dile getiren Dilek Hanım, şunları söyledi: "Sen benim belime vurdun diye ben o çocuğu düşürdüm' dedim. Ancak eşim 'Sen bunu kanıtlayamazsın' dedi"

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