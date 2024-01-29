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Haberler Galeri Esra Erol’da fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı! Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 22:42 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 22:58

Esra Erol’da fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı! Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar?

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da programında geçtiğimiz hafta Korkut Ailesi'nin yaşadıkları yer aldı. Kayınvalide Cemile Korkut'un zihinsel engelli eşini öldürmek için geliniyle işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Bugün ise Esra Erol'da programında yepyeni bir gelişme yaşandı. Selçuk Korkut'un iddiası üzerine Bartın'a gidilerek babası için kazılan mezar kontrol edildi. Selçuk Korkut, Eşi Zeynep Nazan'ın babasını öldürmek istediğini dile getirdi. İşte Esra Erol'da yaşananlar!

Esra Erol’da fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı! Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar?

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da bu hafta Türkiye'nin gündemine oturacak bir olay yaşandı.

Esra Erol’da fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı! Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar?

EŞİNİ BULMAK İSTEDİ

Programa katılan Selçuk Korkut, eşi Zeynep Nazan Korkut'un evden kaçtığını ve eşini bulmak istediğini söyleyerek programa başvurdu.

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Esra Erol’da fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı! Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar?

Zeynep Nazan Korkut, Esra Erol ve ekibi tarafından bulundu ve programa çıktı.

Esra Erol’da fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı! Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar?

Ancak Zeynep Nazan Korkut'un anlattıkları bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Esra Erol’da fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı! Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar?

"KOCAMI KORKUT DEDİ"

Zeynep Korkut, "Kayınvalidem bana 'kocamı korkut' dedi. Kayınvalidemle birlikte kayınpederime fare zehiri içirdik" ifadelerini kullandı.

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