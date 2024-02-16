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Haberler Galeri Esra Erol’da sözde ‘mehdi’ olayında tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı! Esra Erol onları 3 yıl sonra kavuşturdu!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 22:29

Esra Erol’da sözde ‘mehdi’ olayında tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı! Esra Erol onları 3 yıl sonra kavuşturdu!

ATV'de her gün yayınlanan ve reytingleri altüst eden programlardan Esra Erol'da, bu hafta Türkiye'nin gündemine oturan bir olay konu olarak ele alındı. Esra Erol'da programına konuk olan anne Fatma Olgun, 7 aydır kayıp kızı Mevlüde Olgun'u bulmak istediğini dile getirerek ünlü sunucudan yardım istedi. Mevlüde Olgun, kızının sosyal medyada videolarını izleyerek etkilendiği sözde hoca Mustafa Çabuk ile konuştuktan sonra evden kaçtığını açıkladı. Bundan sonra ise yaşanan gelişmeler adeta kan dondurdu. Stüdyoya "sahte Mehdi, sözde Mustafa hoca " mağdurları akın etti ve birçok yerden programa ihbarlar geldi. Geçtiğimiz gün Mustafa Çabuk, kazı yaparken yakalandı. Ayrıca sahte mehdinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmak üzere aranması olduğu da ortaya çıktı. Köylüler sahte Mehdinin silahlandığını iddia etti. Bugün ise tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte Esra Erol'da yaşanan o gelişmeler!

Esra Erol’da sözde ‘mehdi’ olayında tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı! Esra Erol onları 3 yıl sonra kavuşturdu!

ATV'nin reytingleri altüst eden ve beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar adeta akıllara durgunluk verdi.

Esra Erol’da sözde ‘mehdi’ olayında tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı! Esra Erol onları 3 yıl sonra kavuşturdu!

Esra Erol'da programına başvuran anne Mevlüde Olgun, 7 aydır kayıp olan kızı Fatma Olgun'u bulmak istediğini belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi.

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Esra Erol’da sözde ‘mehdi’ olayında tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı! Esra Erol onları 3 yıl sonra kavuşturdu!

"KENDİSİNİ MEHDİ OLARAK TANITAN SÖZDE HOCAYA KAÇTI"

Mevlüde Olgun, kızının sosyal medyada videolarını izleyerek etkilendiği sözde hoca Mustafa Çabuk ile konuştuktan sonra evden kaçtığını açıkladı.

Esra Erol’da sözde ‘mehdi’ olayında tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı! Esra Erol onları 3 yıl sonra kavuşturdu!

YAŞANANLAR KAN DONDURDU

Bundan sonra ise yaşanan gelişmeler adeta kan dondurdu.

Esra Erol'da sözde 'mehdi' olayında tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı!

Esra Erol’da sözde ‘mehdi’ olayında tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı! Esra Erol onları 3 yıl sonra kavuşturdu!

BİRÇOK YERDEN İHBAR GELDİ

Stüdyoya "sahte Mehdi, sözde Mustafa hoca " mağdurları akın etti ve birçok yerden programa ihbarlar geldi.

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