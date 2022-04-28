Giriş Tarihi: 28.04.2022 22:39 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 22:48

Esra Erol’dan canlı yayında bir ilk! Esra Erol, 45 yıllık evliliği kurtarmak için ayakkabılarını çıkardı!

ATV'nin en çok izlenen ve beğenilen reyting rekortmeni programlarından biri olan 'Esra Erol'da'da bugün ilginç bir an yaşandı. 60 yaşındaki Melahat Bağ, '45 yıllık eşim beni ona ihanet etmekle suçluyor' diyerek Esra Erol'un programına katıldı ve ünlü sunucudan yardım istedi. Soluğu ünlü sunucunun yanında alan Melahat Bağ'a yardım elini yine Erol uzattı. Bugün programa katılan Ramazan Bağ, stüdyoya girmemekte ısrar etti. Esra Erol ise ayakkabılarını çıkararak stüdyonun dışında bekleyen Ramazan Bey'in yanına koştu. İşte programa damga vuran o anlar!