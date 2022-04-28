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Haberler Galeri Esra Erol’dan canlı yayında bir ilk! Esra Erol, 45 yıllık evliliği kurtarmak için ayakkabılarını çıkardı!
Giriş Tarihi: 28.04.2022 22:39 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 22:48

Esra Erol’dan canlı yayında bir ilk! Esra Erol, 45 yıllık evliliği kurtarmak için ayakkabılarını çıkardı!

ATV'nin en çok izlenen ve beğenilen reyting rekortmeni programlarından biri olan 'Esra Erol'da'da bugün ilginç bir an yaşandı. 60 yaşındaki Melahat Bağ, '45 yıllık eşim beni ona ihanet etmekle suçluyor' diyerek Esra Erol'un programına katıldı ve ünlü sunucudan yardım istedi. Soluğu ünlü sunucunun yanında alan Melahat Bağ'a yardım elini yine Erol uzattı. Bugün programa katılan Ramazan Bağ, stüdyoya girmemekte ısrar etti. Esra Erol ise ayakkabılarını çıkararak stüdyonun dışında bekleyen Ramazan Bey'in yanına koştu. İşte programa damga vuran o anlar!

Hüseyin KAÇAR
Esra Erol’dan canlı yayında bir ilk! Esra Erol, 45 yıllık evliliği kurtarmak için ayakkabılarını çıkardı!

Esra Erol'un bugünkü programına 60 yaşındaki Melahat Bağ, katıldı.

Esra Erol’dan canlı yayında bir ilk! Esra Erol, 45 yıllık evliliği kurtarmak için ayakkabılarını çıkardı!

Melahat Bağ, '45 yıllık eşim beni ona ihanet etmekle suçluyor' diyerek Esra Erol'un programına katıldı ve ünlü sunucudan yardım istedi.

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Esra Erol’dan canlı yayında bir ilk! Esra Erol, 45 yıllık evliliği kurtarmak için ayakkabılarını çıkardı!

Melahat Bağ, yaşadıklarını tek tek canlı yayında anlattı.

Esra Erol’dan canlı yayında bir ilk! Esra Erol, 45 yıllık evliliği kurtarmak için ayakkabılarını çıkardı!

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bağ, "Merdiven silerek hayatıma devam ediyorum. Zor şartlarda çalışıyorum bu yaşımda kocam beni ona ihanet etmekle suçluyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Esra Erol, 45 yıllık evliliği kurtarmak için ayakkabılarını çıkardı | Video

Esra Erol’dan canlı yayında bir ilk! Esra Erol, 45 yıllık evliliği kurtarmak için ayakkabılarını çıkardı!
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