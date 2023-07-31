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Haberler Galeri Eşsiz güzelliğiyle baş döndüren Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Giriş Tarihi: 31.07.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 13:42

Eşsiz güzelliğiyle baş döndüren Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başlamıştı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. "Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım" diyen Esra Bilgiç, yeşil elbisesi ile görenleri büyüledi. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Güzel oyuncunun pozlarına "Biri nasıl bu kadar güzel olabilir", "Halime Sultan yakıyorsun", "İdeal Türk kadını" yorumları geldi.

Eşsiz güzelliğiyle baş döndüren Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Güzel oyuncu yeni pozlarını paylaştı. Esra Bilgiç, yeşil elbisesi ile görenleri büyüledi. Esra Bilgiç, kayık üzerinde verdiği pozlarla hayranlarını mest etti. Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor.

Eşsiz güzelliğiyle baş döndüren Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, geçtiğimiz yaz yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmuştu.

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Eşsiz güzelliğiyle baş döndüren Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu!

İlk dizisinde dünya çapında tanınan bir isim haline gelen oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da izleyici ile buluşması ile bu ülkede de gündemin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi.

Eşsiz güzelliğiyle baş döndüren Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Pakistan'a ait Hello dergisine konuk olmuştu. Esra Bilgiç'e özellikle Asya ülkelerinden büyük bir hayran kitlesine sahip.

Eşsiz güzelliğiyle baş döndüren Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Pakistan ve Hindistan odaklı olan bu büyük ilginin altında ise Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan rolü yatıyor.

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