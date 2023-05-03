Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın son hali Hadise ile Petek Dinçöz karışımı! Songül Karlı değişimiyle sosyal medyanın dilinde!

Karlı, dudak ve kol için kendisini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Malik Abacı'ya teslim etti. Ameliyat öncesi Abacı, "Songül Hanım'ın dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı yapacağız. Dudağını biraz yukarı alacağız. Orta yüzü de gereceğiz. Kollar icin vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe yapacağız. Böylece 2-3 gün sonra günlük aktivitelerimizi yapabiliyor olurken 7 ile 10 gün sonra sonuç tüm güzelliğiyle görünür olacak" demişti.