Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın son hali Hadise ile Petek Dinçöz karışımı! Songül Karlı değişimiyle sosyal medyanın dilinde!

Estetikte adeta Seda Sayan ile yarışan Songül Karlı yeniden bıçak altına yatmıştı. 49 yaşındaki türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son halini takipçileriyle paylaştı. Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı'nın değişimine yorum yağdı. Songül Karlı son olarak bir dizi estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Songül Karlı gençleşmek için yeniden, sarkan yerlerini toparlatmak için ameliyat olmuştu. Songül Karlı, sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı. Songül Karlı'nın son hali Hadise ile Petek Dinçöz'e benzetildi. İşte Songül Karlı'nın son hali…