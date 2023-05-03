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Haberler Galeri Estetiğe doymayan Songül Karlı'nın son hali Hadise ile Petek Dinçöz karışımı! Songül Karlı değişimiyle sosyal medyanın dilinde!
Giriş Tarihi: 03.05.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 14:40

Estetiğe doymayan Songül Karlı'nın son hali Hadise ile Petek Dinçöz karışımı! Songül Karlı değişimiyle sosyal medyanın dilinde!

Estetikte adeta Seda Sayan ile yarışan Songül Karlı yeniden bıçak altına yatmıştı. 49 yaşındaki türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son halini takipçileriyle paylaştı. Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı'nın değişimine yorum yağdı. Songül Karlı son olarak bir dizi estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Songül Karlı gençleşmek için yeniden, sarkan yerlerini toparlatmak için ameliyat olmuştu. Songül Karlı, sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı. Songül Karlı'nın son hali Hadise ile Petek Dinçöz'e benzetildi. İşte Songül Karlı'nın son hali…

Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın son hali Hadise ile Petek Dinçöz karışımı! Songül Karlı değişimiyle sosyal medyanın dilinde!

Dekolteli pozları ile magazin sayfalarında sık sık yer alan Songül Karlı yine estetik haberi ile gündeme geldi.

Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın son hali Hadise ile Petek Dinçöz karışımı! Songül Karlı değişimiyle sosyal medyanın dilinde!

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta Seda Sayan ile yarışan ünlülerden olan Songül Karlı her yaptığıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın son hali Hadise ile Petek Dinçöz karışımı! Songül Karlı değişimiyle sosyal medyanın dilinde!

Songül Karlı yeniden bıçak altına yatmıştı. Songül Karlı son olarak bir dizi estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Songül Karlı gençleşmek için yeniden kolları sıvadı ve sarkan yerlerini toparlatmak için ameliyat oldu.

Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın son hali Hadise ile Petek Dinçöz karışımı! Songül Karlı değişimiyle sosyal medyanın dilinde!

Karlı, dudak ve kol için kendisini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Malik Abacı'ya teslim etti. Ameliyat öncesi Abacı, "Songül Hanım'ın dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı yapacağız. Dudağını biraz yukarı alacağız. Orta yüzü de gereceğiz. Kollar icin vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe yapacağız. Böylece 2-3 gün sonra günlük aktivitelerimizi yapabiliyor olurken 7 ile 10 gün sonra sonuç tüm güzelliğiyle görünür olacak" demişti.

Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın son hali Hadise ile Petek Dinçöz karışımı! Songül Karlı değişimiyle sosyal medyanın dilinde!

Karlı, "Gözaltlarındaki çizgilerimden yıllardır bir türlü kurtulamadım. Bir sürü şey denedim ama olmadı. Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak" demişti.

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