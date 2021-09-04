Estetiği abartan şarkıcı Ceylan tanınmaz halde! "Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam"

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminden düşmüyor. Şimdilerde tatile çıkan şarkıcı Ceylan son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı Ceylan Avcı, plaj pozunu sosyal medyadan yayınladı. Sık sık yaptığı estetiklerle ilgili eleştirilen Ceylan'a hayranları tarafından "Yeter artık Ceylan nerede?"yorumları yapılıyor. Estetiği abarttığı yönündeki tepkilere karşı Ceylan'ın değişimi hızla devam ediyor. Son pozu ile adeta başka biri gibi görünen şarkıcı Ceylan'ı görenler "Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam" demeden edemiyor. İşte geçirdiği estetik operasyonlar sonrası şarkıcı Ceylan'ın son hali...