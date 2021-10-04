Giriş Tarihi: 04.10.2021 16:35Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 16:37
Estetiği abartan şarkıcı Ceylan'ın son haline "Aynaya baktığında kendini tanıyor musun?" yorumları yağdı!
Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminden düşmüyor. Şarkıcı Ceylan son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Ceylan Avcı, sosyal medyadan yayınladığı pozuna "Hayatta iki şeye güveniyorum. Biri aynaya baktığımda gördüğüme, diğeri yukarı baktığımda göremediğime" notunu düştü. Sık sık yaptırdığı estetiklerle ilgili eleştirilen Ceylan'a takipçileri tarafından "Aynaya baktığında kendini tanıyor musun?" yorumları yapıldı. Estetiği abarttığı yönündeki tepkilere karşı Ceylan'ın değişimi hızla devam ediyor. Son pozu ile adeta başka biri gibi görünen şarkıcı Ceylan'ı görenler "Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam" demeden edemiyor. İşte geçirdiği estetik operasyonlar sonrası şarkıcı Ceylan'ın son hali...