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Haberler Galeri Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘Pes artık’ dedirtti! Sosyal medyanın diline düştü
Giriş Tarihi: 30.12.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 06:44

Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘Pes artık’ dedirtti! Sosyal medyanın diline düştü

Şarkıcı Hatice, son yıllarda işinden çok değişimiyle konuşuluyor. Asıl adı Hatice Çakar olan şarkıcı ilginç çıkışlarıyla tanınan isimlerden biri. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki hali ise görenlere adeta 'Yok artık' dedirtiyor. Şarkıcı Hatice yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Estetik operasyonlarla değişen şarkıcı Hatice cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...

Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘Pes artık’ dedirtti! Sosyal medyanın diline düştü

1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi. Hatice, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. Neredeyse yaptırmadığı yeri kalmayan Hatice'nin estetikli hali "yok artık" dedirtti.

Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘Pes artık’ dedirtti! Sosyal medyanın diline düştü

O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.

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Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘Pes artık’ dedirtti! Sosyal medyanın diline düştü

Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi.

Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘Pes artık’ dedirtti! Sosyal medyanın diline düştü

2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu.

Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘Pes artık’ dedirtti! Sosyal medyanın diline düştü

Hatice'nin değişimi ise 2005 yılından sonra başladı.

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