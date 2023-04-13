Estetik harikası Songül Karlı yeniden bıçak altına yattı! Sarkan yerleri toparlattı!

Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:29

Estetikte adeta Seda Sayan ile yarışan Songül Karlı yeniden bıçak altına yattı! 49 yaşındaki türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi görüyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı cüretkar pozlarıyla da oldukça iddialı olduğunu gözler önüne seriyor. Songül Karlı son olarak bir dizi estetik operasyon geçirdiğini duyurdu. Songül Karlı gençleşmek için yeniden kolları sıvadı ve sarkan yerlerini toparlatmak için ameliyat oldu. Bakın Songül Karlı son olarak nerelerini yaptırdı...