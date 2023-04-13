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Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:29

Estetik harikası Songül Karlı yeniden bıçak altına yattı! Sarkan yerleri toparlattı!

Estetikte adeta Seda Sayan ile yarışan Songül Karlı yeniden bıçak altına yattı! 49 yaşındaki türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi görüyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı cüretkar pozlarıyla da oldukça iddialı olduğunu gözler önüne seriyor. Songül Karlı son olarak bir dizi estetik operasyon geçirdiğini duyurdu. Songül Karlı gençleşmek için yeniden kolları sıvadı ve sarkan yerlerini toparlatmak için ameliyat oldu. Bakın Songül Karlı son olarak nerelerini yaptırdı...

Estetik harikası Songül Karlı yeniden bıçak altına yattı! Sarkan yerleri toparlattı!

Dekolteli pozları ile magazin sayfalarında sık sık yer alan Songül Karlı yine estetik haberi ile gündeme geldi.

Estetik harikası Songül Karlı yeniden bıçak altına yattı! Sarkan yerleri toparlattı!

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta Seda Sayan ile yarışan ünlülerden olan Songül Karlı her yaptığıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Estetik harikası Songül Karlı yeniden bıçak altına yattı! Sarkan yerleri toparlattı!

Songül Karlı yeniden bıçak altına yattı! Songül Karlı son olarak bir dizi estetik operasyon geçirdiğini duyurdu. Songül Karlı gençleşmek için yeniden kolları sıvadı ve sarkan yerlerini toparlatmak için ameliyat oldu.

Estetik harikası Songül Karlı yeniden bıçak altına yattı! Sarkan yerleri toparlattı!

Karlı, "Gözaltlarındaki çizgilerimden yıllardır bir türlü kurtulamadım. Bir sürü şey denedim ama olmadı. Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak" dedi.

Estetik harikası Songül Karlı yeniden bıçak altına yattı! Sarkan yerleri toparlattı!

Geçtiğimiz günlerde yine estetik dokunuşlar yaptığını paylaşımlarıyla duyuran Songül Karlı'nın son pozları şarkıcı Hadise'ye benzetilmişti.. Songül Karlı'nın yeni paylaşımına göğüs dekoltesi damga vurmuştu.

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