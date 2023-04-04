Estetik harikası Songül Karlı’yı siz bir de makyajsız görün! Cüretkar pozların kadını Songül Karlı’nın sıfır makyaj haline yorum yağdı...

Estetikte adeta Seda Sayan ile yarışan Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. 49 yaşındaki türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını her gün şaşırtmaya devam ediyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı cüretkar pozlarıyla da oldukça iddialı olduğunu gözler önüne seriyor. Songül Karlı son olarak sıfır makyaj hali ile hayranlarının karşısına çıktı. Songül Karlı'nın makyajsız hali yorumları da beraberinde getirdi. İşte iddialı pozların kadını Songül Karlı'nın makyajsız hali...