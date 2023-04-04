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Haberler Galeri Estetik harikası Songül Karlı'yı siz bir de makyajsız görün! Cüretkar pozların kadını Songül Karlı'nın sıfır makyaj haline yorum yağdı...
Giriş Tarihi: 04.04.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 08:19

Estetik harikası Songül Karlı'yı siz bir de makyajsız görün! Cüretkar pozların kadını Songül Karlı'nın sıfır makyaj haline yorum yağdı...

Estetikte adeta Seda Sayan ile yarışan Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. 49 yaşındaki türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını her gün şaşırtmaya devam ediyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı cüretkar pozlarıyla da oldukça iddialı olduğunu gözler önüne seriyor. Songül Karlı son olarak sıfır makyaj hali ile hayranlarının karşısına çıktı. Songül Karlı'nın makyajsız hali yorumları da beraberinde getirdi. İşte iddialı pozların kadını Songül Karlı'nın makyajsız hali...

Estetik harikası Songül Karlı’yı siz bir de makyajsız görün! Cüretkar pozların kadını Songül Karlı’nın sıfır makyaj haline yorum yağdı...

Songül Karlı sık sık gittiği ve neredeyse her seferinde poz vermeden ayrılmadığı kuaföründen yeni paylaşımda bulundu.

Estetik harikası Songül Karlı’yı siz bir de makyajsız görün! Cüretkar pozların kadını Songül Karlı’nın sıfır makyaj haline yorum yağdı...

Geçtiğimiz günlerde yine estetik dokunuşlar yaptığını paylaşımlarıyla duyuran Songül Karlı'nın son pozları şarkıcı Hadise'ye benzetilmişti.. Songül Karlı'nın yeni paylaşımına göğüs dekoltesi damga vurmuştu.

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Estetik harikası Songül Karlı’yı siz bir de makyajsız görün! Cüretkar pozların kadını Songül Karlı’nın sıfır makyaj haline yorum yağdı...

Deri pantolonu üzerine giydiği dekolteli bluzu ile hayran bırakan Songül Karlı'nın siyah şıklığına beğeni yağmıştı.

Estetik harikası Songül Karlı’yı siz bir de makyajsız görün! Cüretkar pozların kadını Songül Karlı’nın sıfır makyaj haline yorum yağdı...

Dekolteli pozları ile magazin sayfalarında sık sık yer alan Songül Karlı'nın son paylaşımı olay oldu. Songül Karlı'yı siz bir de makyajsız görün...

Estetik harikası Songül Karlı’yı siz bir de makyajsız görün! Cüretkar pozların kadını Songül Karlı’nın sıfır makyaj haline yorum yağdı...

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta Seda Sayan ile yarışan ünlülerden olan Songül Karlı her yaptığıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

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