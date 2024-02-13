Giriş Tarihi: 13.02.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
16:13
Estetik modasına o da uydu! 51 yaşındaki Yonca Şahinbaş’ta yüzünü gerdirdi! İşte son hali
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Mahmut Cevher'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Yonca Cevher, sosyal medyada gündem oldu. Çiçek Taksi, Aşkına Eşkıya, Asmalı Konak, Avrupa Yakası, Yeni Gelin, Kalp Yarası ve daha pek çok yapımdan tanıdığımız Yonca Şahinbaş (Yonca Cevher) sosyal medyayı aktif kullanıyor. İlk evliliğini Tevfik Ali Yenel ile 2002 yılında yapan ünlü ismin bu evliliğinden Ali Deniz Yenel adında bir oğlu var. Usta oyuncu, 2015 yılından ikinci evliliğini ise Koray Şahinbaş ile yaptı. Yonca Şahinbaş, son olarak sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yonca Şahinbaş'ta estetik modasına uydu. Ünlü oyununun estetikli hali çok konuşuldu. İşte son hali…