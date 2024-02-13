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Haberler Galeri Estetik modasına o da uydu! 51 yaşındaki Yonca Şahinbaş’ta yüzünü gerdirdi! İşte son hali
Giriş Tarihi: 13.02.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:13

Estetik modasına o da uydu! 51 yaşındaki Yonca Şahinbaş’ta yüzünü gerdirdi! İşte son hali

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Mahmut Cevher'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Yonca Cevher, sosyal medyada gündem oldu. Çiçek Taksi, Aşkına Eşkıya, Asmalı Konak, Avrupa Yakası, Yeni Gelin, Kalp Yarası ve daha pek çok yapımdan tanıdığımız Yonca Şahinbaş (Yonca Cevher) sosyal medyayı aktif kullanıyor. İlk evliliğini Tevfik Ali Yenel ile 2002 yılında yapan ünlü ismin bu evliliğinden Ali Deniz Yenel adında bir oğlu var. Usta oyuncu, 2015 yılından ikinci evliliğini ise Koray Şahinbaş ile yaptı. Yonca Şahinbaş, son olarak sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yonca Şahinbaş'ta estetik modasına uydu. Ünlü oyununun estetikli hali çok konuşuldu. İşte son hali…

Estetik modasına o da uydu! 51 yaşındaki Yonca Şahinbaş’ta yüzünü gerdirdi! İşte son hali

Yonca Şahinbaş'ın sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini çok şaşırttı. Estetik modasına uyan usta oyuncu son halini paylaştı. Yonca Şahinbaş'ta ip askı yaptırdı. Usta oyuncunun son hali inanılmaz…

Estetik modasına o da uydu! 51 yaşındaki Yonca Şahinbaş’ta yüzünü gerdirdi! İşte son hali

Yonca Şahinbaş "Filtre falan hiçbir şey yok. Bugün 38. Gün, bu kadar iyi hissettirdiğin için teşekkürler sevgili hekimim ve arkadaşım. Yüz germemi ip varken o da neymiş" notuyla paylaşım yaptı.

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Estetik modasına o da uydu! 51 yaşındaki Yonca Şahinbaş’ta yüzünü gerdirdi! İşte son hali

Usta oyuncu Yonca Şahinbaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Estetik modasına o da uydu! 51 yaşındaki Yonca Şahinbaş’ta yüzünü gerdirdi! İşte son hali

Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun olan Şahinbaş, sanatçı Mahmut Cevher'in kızıdır.

Estetik modasına o da uydu! 51 yaşındaki Yonca Şahinbaş’ta yüzünü gerdirdi! İşte son hali

Eğitim döneminde Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapan Yonca Şahinbaş, seslendirme çalışmalarına 1991 yılında başladı.

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