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Haberler Galeri “Estetik mucizesi diye bir şey var!” Kibariye'nin kızı Birgül’ü bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:31

Estetik mucizesi diye bir şey var!” Kibariye'nin kızı Birgül’ü bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül çok değişti… Şarkıcı Kibariye, kendisinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında evlenmişti. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor. Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin kızı Birgül henüz 20 yaşında anne olmuştu. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, torununa Aras adını verdi. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül'ün estetikle gelen değişimi çok konuşuldu. Estetik operasyon geçiren Kibariye'nin kızı Birgül'ü tanıyabilene aşk olsun! İşte son hali…

“Estetik mucizesi diye bir şey var!” Kibariye’nin kızı Birgül’ü bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?

Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor.

“Estetik mucizesi diye bir şey var!” Kibariye’nin kızı Birgül’ü bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?

Geçtiğimiz yıllarda Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, kaçamak yaparken görüntülenmişti.

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“Estetik mucizesi diye bir şey var!” Kibariye’nin kızı Birgül’ü bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?

Kibariye ise eşi ile yaptığı samimi paylaşım ile ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti.

“Estetik mucizesi diye bir şey var!” Kibariye’nin kızı Birgül’ü bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?

Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan Kibariye tepki çekmişti.

“Estetik mucizesi diye bir şey var!” Kibariye’nin kızı Birgül’ü bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?

Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı.

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