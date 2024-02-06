Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
09:31
“Estetik mucizesi diye bir şey var!” Kibariye'nin kızı Birgül’ü bakalım şimdi tanıyabilecek misiniz?
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül çok değişti… Şarkıcı Kibariye, kendisinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında evlenmişti. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor. Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin kızı Birgül henüz 20 yaşında anne olmuştu. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, torununa Aras adını verdi. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül'ün estetikle gelen değişimi çok konuşuldu. Estetik operasyon geçiren Kibariye'nin kızı Birgül'ü tanıyabilene aşk olsun! İşte son hali…