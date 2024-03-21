Giriş Tarihi: 21.03.2024 08:37
"Estetik mucizesi" Şarkıcı Hatice’yi artık tanımak imkansız! Estetiği abartınca soysal medyanın diline düştü
Şarkıcı Hatice, sosyal medya gündem oldu. 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Hatice, son paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son yıllarda yaptığı işlerden çok yaptırdığı estetiklerle konuşulan ünlü şarkıcı sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Asıl adı Hatice Çakar olan şarkıcı gündem yaratan açıklamalarıyla haber olmayı başarıyor. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki halini görenler inanamıyor. Şarkıcı Hatice, yaptırdığı estetiklerle çok farklı birine dönüştü. Estetik operasyonlar sonrası bambaşka olan şarkıcı Hatice, cesur pozlarıyla da gündem olmayı başarıyor. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...