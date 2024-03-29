Giriş Tarihi: 29.03.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
14:48
Estetik tutkunu oldu! Doktorlar’ın Ela'sı Yasemin Özilhan bambaşka biri haline geldi!
Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi ve oyunculuğa ara verdi. Artık sosyetenin önemli isimlerinden olan Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı görenler tanımakta zorlanıyor. Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Doktorlar dizisiyle birçok ismin yıldızı parlamıştı. Doktorlar dizisi sayesinde Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Lüks yaşantısına dair sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapan Yasemin Özilhan, bu kez oldukça dikkat çekici bir kıyafetle boy gösterdi. İşte son paylaşımı...