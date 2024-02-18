Estetik tutkunu Songül Karlı cesaretini konuşturdu! Filtresiz haliyle meydan okudu!

Giriş Tarihi: 18.02.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
14:09
Songül Karlı, bu defa sıfır filtre ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin filtresiz halini görenler adeta şoke oldu. Songül Karlı'ya yorum ve beğeni yağdı. Son dönemde şarkılarından çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışan hatta Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak yaptırdığı kalça estetiğinin hakkını pozlarıyla vermişti. İşte en doğal halini paylaşan Songül Karlı, adeta cesaretini konuşturdu. Bir de bu halini görün...