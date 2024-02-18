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Haberler Galeri Estetik tutkunu Songül Karlı cesaretini konuşturdu! Filtresiz haliyle meydan okudu!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 14:09

Estetik tutkunu Songül Karlı cesaretini konuşturdu! Filtresiz haliyle meydan okudu!

Songül Karlı, bu defa sıfır filtre ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin filtresiz halini görenler adeta şoke oldu. Songül Karlı'ya yorum ve beğeni yağdı. Son dönemde şarkılarından çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışan hatta Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak yaptırdığı kalça estetiğinin hakkını pozlarıyla vermişti. İşte en doğal halini paylaşan Songül Karlı, adeta cesaretini konuşturdu. Bir de bu halini görün...

Estetik tutkunu Songül Karlı cesaretini konuşturdu! Filtresiz haliyle meydan okudu!

Türkücü Songül Karlı, bu defa filtresiz haliyle magazin gündemine damga vurdu. Yaptırdığı estetikler sonrası şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı'yı artık hayranları da tanıyamıyor...

Estetik tutkunu Songül Karlı cesaretini konuşturdu! Filtresiz haliyle meydan okudu!

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı'dan yeni kareler gelmeye devam ediyor. Çok konuşulan karelerine yenilerini ekleyen Songül Karlı yine çok iddialı...

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Estetik tutkunu Songül Karlı cesaretini konuşturdu! Filtresiz haliyle meydan okudu!

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son olarak vücudunu saran siyah elbisesi ile verdiği pozlarla estetik iddialarını güçlendirmişti.

Estetik tutkunu Songül Karlı cesaretini konuşturdu! Filtresiz haliyle meydan okudu!

Son dönemde şarkılarından çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışan hatta Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı yaptırdığı kalça estetiğinin hakkını pozlarıyla vermişti.

Estetik tutkunu Songül Karlı cesaretini konuşturdu! Filtresiz haliyle meydan okudu!

Ne zaman kuaförüne gitse orada çektirdiği pozları paylaşmadan edemeyen Songül Karlı yine kural bozmadı. Songül Karlı kuaförüne verdiği pozlarla beğeni toplamıştı.

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