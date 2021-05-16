Estetik yetmedi bir de filtreyi bastı! Songül Karlı değişimi ile adeta Seda Sayan, Ceylan gibi isimlerle yarışıyor...

Geçtiğimiz günlerde bornozlu balkon pozu ile adından söz ettiren Songül Karlı spor yaparken verdiği frikik ile de gündem olmuştu. 47 yaşındaki Songül Karlı son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara uyguladığı filtre ile sosyal medyanın diline düştü. "Estetikle az değişmiş gibi bir de filtreyi basıyor" yorumları yapılan Songül Karlı'nın son hali olay oldu. Daha önce sadece gözğüslerini küçülttüğünü iddia eden ve estetiksiz olduğunu söyleyen Songül Karlı'nın yıllar içindeki değişimi ise geçirdiği estetik operasyonları ele veriyor. Eski halinden eser kalmayan Songül Karlı değişimi son dönemde Seda Sayan, şarkıcı Ceylan gibi isimlerle adeta yarışıyor...