Estetikle bambaşka birine dönüşmüştü... Eski Survivor Nagihan Karadere yatak odası sırlarını ortalığa dökünce tepki çekti!

Giriş Tarihi: 27.06.2021 15:29Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 15:53
Estetikle bambaşka birine dönüşmüştü... Eski SurvivorNagihan Karadere yatak odası sırlarını ortalığa dökünce tepki çekti!
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere, katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili kimsenin bilmediği itiraflarda bulununca sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuşanlar'a konuk olan eski Survivor yarışmacılarındanNagihan Karadere değişimi ile herkesi şaşırttı. Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. 36 yaşındaki atlet Nagihan Karadere geçirdiği estetik operasyonlar sonrası sosyal medyasa oldukça konuşulmuştu. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Nagihan Karadere değişiminin yanı sıra son yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Nagihan Karadere'nin yatak odası sırlarını anlatınca sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti... İşte eski Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere'nin son hali ve dikkat çeken sözleri...