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Haberler Galeri Estetikle adeta bambaşka birine dönüşmüştü... Eski Survivor Nagihan Karadere yatak odası sırlarını ortalığa döktü!
Giriş Tarihi: 29.06.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 09:07

Estetikle adeta bambaşka birine dönüşmüştü... Eski Survivor Nagihan Karadere yatak odası sırlarını ortalığa döktü!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere, katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili kimsenin bilmediği itiraflarda bulununca sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuşanlar'a konuk olan eski Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere değişimi ile herkesi şaşırttı. Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. 36 yaşındaki atlet Nagihan Karadere geçirdiği estetik operasyonlar sonrası sosyal medyasa oldukça konuşulmuştu. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Nagihan Karadere değişiminin yanı sıra son yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Nagihan Karadere'nin yatak odası sırlarını anlatınca sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti... İşte eski Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere'nin son hali ve dikkat çeken sözleri...

Estetikle adeta bambaşka birine dönüşmüştü... Eski Survivor Nagihan Karadere yatak odası sırlarını ortalığa döktü!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere, katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili kimsenin bilmediği itiraflarda bulununca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Estetikle adeta bambaşka birine dönüşmüştü... Eski Survivor Nagihan Karadere yatak odası sırlarını ortalığa döktü!

Konuşanlar'a konuk olan eski Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere değişimi ile herkesi şaşırttı.

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Estetikle adeta bambaşka birine dönüşmüştü... Eski Survivor Nagihan Karadere yatak odası sırlarını ortalığa döktü!

Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

Estetikle adeta bambaşka birine dönüşmüştü... Eski Survivor Nagihan Karadere yatak odası sırlarını ortalığa döktü!

36 yaşındaki atlet Nagihan Karadere geçirdiği estetik operasyonlar sonrası sosyal medyasa oldukça konuşulmuştu.

Estetikle adeta bambaşka birine dönüşmüştü... Eski Survivor Nagihan Karadere yatak odası sırlarını ortalığa döktü!

Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Nagihan Karadere değişiminin yanı sıra son yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

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