Estetikle değişen ünlüler kervanına katılan Büşra Pekin bambaşka biri olmuştu! Büşra Pekin imaj tazeledi "Kısa saçlarımdan ben sorumluyum"

Giriş Tarihi: 09.04.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 10:11

Oyuncu Büşra Pekin, son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra değişimiyle de gündeme geliyor. "Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı. Büşra Pekin bununla da yetinmedi ve yüzünde de estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü. Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlasa da yüzündeki değişimin çok fazla olması hayranlarını ikna etmiyor. Büşra Pekin daha önce sarıya boyattığı saçlarını şimdilerde kısacık kestirdi... İşte Büşra Pekin'in yeni imajı...