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Haberler Galeri Estetikle değişen ünlüler kervanına katılan Büşra Pekin bambaşka biri olmuştu! Büşra Pekin imaj tazeledi "Kısa saçlarımdan ben sorumluyum"
Giriş Tarihi: 09.04.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 10:11

Estetikle değişen ünlüler kervanına katılan Büşra Pekin bambaşka biri olmuştu! Büşra Pekin imaj tazeledi "Kısa saçlarımdan ben sorumluyum"

Oyuncu Büşra Pekin, son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra değişimiyle de gündeme geliyor. "Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı. Büşra Pekin bununla da yetinmedi ve yüzünde de estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü. Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlasa da yüzündeki değişimin çok fazla olması hayranlarını ikna etmiyor. Büşra Pekin daha önce sarıya boyattığı saçlarını şimdilerde kısacık kestirdi... İşte Büşra Pekin'in yeni imajı...

Estetikle değişen ünlüler kervanına katılan Büşra Pekin bambaşka biri olmuştu! Büşra Pekin imaj tazeledi Kısa saçlarımdan ben sorumluyum

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, şimdilerde "Yıldız De Bana" adlı programın jüri üyelerinden... Kariyerindeki yükselişle zaman zaman gündeme gelen Pekin'i, son dönemde görenler tanımakta zorlanıyor.

Estetikle değişen ünlüler kervanına katılan Büşra Pekin bambaşka biri olmuştu! Büşra Pekin imaj tazeledi Kısa saçlarımdan ben sorumluyum

Kariyerine tiyatro ile başlayan Büşra Pekin, daha sonra birçok filmde rol almıştı. Dilber Ay'ın hayatını canlandıran oyuncu, performansıyla beğeni toplamıştı.

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Estetikle değişen ünlüler kervanına katılan Büşra Pekin bambaşka biri olmuştu! Büşra Pekin imaj tazeledi Kısa saçlarımdan ben sorumluyum

"Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı.

Estetikle değişen ünlüler kervanına katılan Büşra Pekin bambaşka biri olmuştu! Büşra Pekin imaj tazeledi Kısa saçlarımdan ben sorumluyum

Büşra Pekin bununla da yetinmedi ve yüzünde de estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü.

Estetikle değişen ünlüler kervanına katılan Büşra Pekin bambaşka biri olmuştu! Büşra Pekin imaj tazeledi Kısa saçlarımdan ben sorumluyum

Tarzını da baştan aşağı değiştiren Büşra Pekin, beğeni topladı.

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