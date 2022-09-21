Giriş Tarihi: 21.09.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 09:46

Estetikli Havva Öztel'in son hali dikkat çekti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yüzünü gerdirmişti!

Aleyna Tilki'nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel bu defa estetik haberi ile gündeme geldi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı. 43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından estetik operasyon geçireceğini duyurmuştu. Havva Öztel ihtiyacı olmadığını dile getirse de tedbir amaçlı estetik yaptıracağını söylemişti. Yüzünü gerdiren Havva Öztel'in son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu...