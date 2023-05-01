Estetikte Seda Sayan ile yarışan Ceylan’dan bol dekolteli poz! Derin göğüs dekolteli sahne tarzı ile şarkıcı Ceylan yaktı geçti!

Giriş Tarihi: 01.05.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 12:18

Estetik operasyonlara doymayan ünlü isimlerden olan şarkıcı Ceylan son olarak yüzündeki değişim ile yine dikkat çekmişti. Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın son hali sosyal medyanın diline düşmüştü. Estetikle adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan sık sık görüntüsünde değişiklik yapmayı ihmal etmiyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan fazla kaçan dolguları yüzünden hayranları tarafından eleştirilmişti. "Yeter artık bunu daha fazla yapma kendine" yorumları gelen şarkıcı Ceylan'ın estetiği abartı bulunmuştu. Ceylan yeni hali ile sahne öncesi pozunu paylaştı. Şarkıcı Ceylan derin göğüs dekolteli elbisesi ile sosyal medyada ilgi odağı olmayı başardı.