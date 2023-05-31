Giriş Tarihi: 31.05.2023 11:32
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
11:58
Etiler Şahin'i Selami Şahin taciz görüntüleri hakkında ilk kez konuştu! İnkarın böylesi! "Tuzakmış"
Magazin kulislerini karıştıran olay! 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı. Günaydın'ın Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili 'Etiler Şahini' haberi, geniş yankı bulmuştu. Çıkan haberler sonrası İstanbul'dan uzaklaşan Şahin, taciz iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.