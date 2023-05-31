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Haberler Galeri Etiler Şahin'i Selami Şahin taciz görüntüleri hakkında ilk kez konuştu! İnkarın böylesi! "Tuzakmış"
Giriş Tarihi: 31.05.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 11:58

Etiler Şahin'i Selami Şahin taciz görüntüleri hakkında ilk kez konuştu! İnkarın böylesi! "Tuzakmış"

Magazin kulislerini karıştıran olay! 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı. Günaydın'ın Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili 'Etiler Şahini' haberi, geniş yankı bulmuştu. Çıkan haberler sonrası İstanbul'dan uzaklaşan Şahin, taciz iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Etiler Şahin’i Selami Şahin taciz görüntüleri hakkında ilk kez konuştu! İnkarın böylesi! Tuzakmış

Seninle Başım Dertte, Gitme Sana Muhtacım ve Bulamazsın gibi onlarca unutulmaz aşk şarkılarına imza atan Selami Şahin'in kadınları taciz görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Etiler Şahin’i Selami Şahin taciz görüntüleri hakkında ilk kez konuştu! İnkarın böylesi! Tuzakmış

74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bıraktı.

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Etiler Şahin’i Selami Şahin taciz görüntüleri hakkında ilk kez konuştu! İnkarın böylesi! Tuzakmış

Unutulmaz şarkılarda imzası olan usta sanatçı Selami Şahin hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti.

Etiler Şahin’i Selami Şahin taciz görüntüleri hakkında ilk kez konuştu! İnkarın böylesi! Tuzakmış

Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesi, çevredekileri rahatsız ediyor.

Etiler Şahin’i Selami Şahin taciz görüntüleri hakkında ilk kez konuştu! İnkarın böylesi! Tuzakmış

Selami Şahin'in menajeri, 'Etiler Şahini' başlıklı haberimizin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

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