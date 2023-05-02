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Haberler Galeri Ev sahibinin oyununu Özcan Deniz bozdu! Özcan Deniz kirayı ödemek için mahkeme zoruyla hesap açtırdı!
Giriş Tarihi: 02.05.2023 06:47 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 06:51

Ev sahibinin oyununu Özcan Deniz bozdu! Özcan Deniz kirayı ödemek için mahkeme zoruyla hesap açtırdı!

GÜNAYDIN'ın duyurduğu Özcan Deniz ve ev sahibinin karakolluk olduğu olayda ikili arasında yaşanan kavganın asıl sebebinin kira zammı olduğu belirlenmişti. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile ev sahibi arasında kira tartışmasının yeni detayları ortaya çıktı. Mahkemenin yolunu tutan Özcan Deniz ev sahibinin kira oyununu bozdu. Özcan Deniz'den kira almamak için hesabını kapattırdığı öğrenilen ev sahibine karşı Deniz'in Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak mahkeme zoruyla ev sahibine banka hesabı açtırıp kirayı bu hesaba gönderdiği öğrenildi.

ATAKAN IRMAK
Ev sahibinin oyununu Özcan Deniz bozdu! Özcan Deniz kirayı ödemek için mahkeme zoruyla hesap açtırdı!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile kiraya çıktığı Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk olmuştu.

Ev sahibinin oyununu Özcan Deniz bozdu! Özcan Deniz kirayı ödemek için mahkeme zoruyla hesap açtırdı!

Olay 2 Mart tarihinde Sarıyer'de meydana gelmiş, Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar ikametinde oturduğu sırada sitenin bahçe işleriyle uğraşan görevli kapılarını çalarak ünlü şarkıcının aracını bahçenin önünden çekmesini istemişti.

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Ev sahibinin oyununu Özcan Deniz bozdu! Özcan Deniz kirayı ödemek için mahkeme zoruyla hesap açtırdı!

Ev sahibinin bahçede rögar kapağı açacağını öğrenen Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söylemişti. Bu sırada iddiaya göre ev sahibi Özcan Deniz'in yanına gelerek sert bir dille tehditler savurmaya başlamıştı.

Ev sahibinin oyununu Özcan Deniz bozdu! Özcan Deniz kirayı ödemek için mahkeme zoruyla hesap açtırdı!

SABAH'ın ulaştığı yeni bilgilere göre ikili arasında daha önceye dayalı kira ödemesi konusunda tartışma çıktığı olay günü ise tartışmanın büyüdüğü ortaya çıkmıştı.

Ev sahibinin oyununu Özcan Deniz bozdu! Özcan Deniz kirayı ödemek için mahkeme zoruyla hesap açtırdı!

KİRA KAVGASI KARAKOLLUK OLDU

İkili arasında yaşanan olay sonrası ev sahibi Osman B., verdiği ifadesinde 'Özcan Deniz yanıma geldiğinde kardeşi ile benim oğlumun konuştuğunu kira işini halledebileceklerini söyledi.' diye konuştu.

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