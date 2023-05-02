Giriş Tarihi: 02.05.2023 06:47
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
06:51
Ev sahibinin oyununu Özcan Deniz bozdu! Özcan Deniz kirayı ödemek için mahkeme zoruyla hesap açtırdı!
GÜNAYDIN'ın duyurduğu Özcan Deniz ve ev sahibinin karakolluk olduğu olayda ikili arasında yaşanan kavganın asıl sebebinin kira zammı olduğu belirlenmişti. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile ev sahibi arasında kira tartışmasının yeni detayları ortaya çıktı. Mahkemenin yolunu tutan Özcan Deniz ev sahibinin kira oyununu bozdu. Özcan Deniz'den kira almamak için hesabını kapattırdığı öğrenilen ev sahibine karşı Deniz'in Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak mahkeme zoruyla ev sahibine banka hesabı açtırıp kirayı bu hesaba gönderdiği öğrenildi.