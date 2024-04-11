"Evi gece kulübüne çevirdi!" Ünlü iş adamının partileri başına iş açtı! Yüksek ses davası...

Beşiktaş'ta müstakil bir evde yaşayan ailenin yandaki apartmanına taşınan komşu, evli çifti adeta canından bezdirdi. Süleyman K., ile eşi Semra K., Beşiktaş Arnavutköy Mahallesinde yaşadıkları 3 katlı müstakil evlerinin yanında bulunan apartmana Cenk A., isimli kişi taşındı. Cenk A., evde yüksek sesle dinlediği müzik her geçen gün artınca Süleyman K., ve eşi Semra K., rahatsızlıklarını bildirdi. Cenk A., evde kalabalık gruplarla partiler düzenleyip son ses müzik dinlemeye gece geç saatlere kadar devam etti. Yapılan uyarılara aldırış etmeyen Cenk A., duruma kayıtsız kalması üzerine aile durumu polise bildirip şikayetçi oldu.