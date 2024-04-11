Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Evi gece kulübüne çevirdi!" Ünlü iş adamının partileri başına iş açtı! Yüksek ses davası...
Giriş Tarihi: 11.04.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 07:33

"Evi gece kulübüne çevirdi!" Ünlü iş adamının partileri başına iş açtı! Yüksek ses davası...

Beşiktaş Arnavutköy'de bir apartmanda yaşayan ünlü işadamı Cenk Aşçıoğlu'nun verdiği partiler başına iş açtı. Aşçıoğlu'nun komşusu olan doktor çift, soluğu savcılıkta aldı. Prof. Dr. Semra Kahraman ve doktor eşi Süleyman Sıtkı Kahraman, evin gece kulübüne döndüğünü ve gürültünün dayanılmaz bir hal aldığını belirterek şikayetçi oldu. Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi ama taraflar anlaşamadı. Bunun üzerine savcılık, Aşçıoğlu hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Armağan YILMAZ
Evi gece kulübüne çevirdi! Ünlü iş adamının partileri başına iş açtı! Yüksek ses davası...

Beşiktaş'ta müstakil bir evde yaşayan ailenin yandaki apartmanına taşınan komşu, evli çifti adeta canından bezdirdi. Süleyman K., ile eşi Semra K., Beşiktaş Arnavutköy Mahallesinde yaşadıkları 3 katlı müstakil evlerinin yanında bulunan apartmana Cenk A., isimli kişi taşındı. Cenk A., evde yüksek sesle dinlediği müzik her geçen gün artınca Süleyman K., ve eşi Semra K., rahatsızlıklarını bildirdi. Cenk A., evde kalabalık gruplarla partiler düzenleyip son ses müzik dinlemeye gece geç saatlere kadar devam etti. Yapılan uyarılara aldırış etmeyen Cenk A., duruma kayıtsız kalması üzerine aile durumu polise bildirip şikayetçi oldu.

Evi gece kulübüne çevirdi! Ünlü iş adamının partileri başına iş açtı! Yüksek ses davası...

GEREKLİ TADİLATI YAPTIRDIM

Şüpheli Cenk Aşçıoğlu, karakoldaki savunmasında müzik dinlerken insanların rahatsız olmaması için gerekli tadilatı yaptırdığını belirterek suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evi gece kulübüne çevirdi! Ünlü iş adamının partileri başına iş açtı! Yüksek ses davası...

ÇEKİLMEZ BİR HAL ALDI

Dr. Süleyman Kahraman, verdiği ifadede, Cenk A.'nın çıkardığı müzik seslerine 1 ay boyunca ses çıkarmadıklarını, eşi Prof. Dr. Semra Kahraman, ile çalıştıklarını ve sesten rahatsız olduklarını söylediklerini belirtti. Süleyman K., şahsın uyarılar karşısında ilk başlarda tekrarlamayacağını söyledikten sonra ilerleyen zamanlarda umursamaz takındığını ifade etti. Her geçen gün durumun çekilmez hal al alması üzerine şikayetçi olduklarını kaydetti.

Evi gece kulübüne çevirdi! Ünlü iş adamının partileri başına iş açtı! Yüksek ses davası...

YETERLİ DELİL OLUŞTU

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Düzenlenen iddianamede toplanan deliller, taraf anlatımları ve tutanakların değerlendirildiğinde şüphelinin, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçunu işlediği yönünde yeterli delilin oluştuğu kaydedildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

SON DAKİKA