Giriş Tarihi: 11.04.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
07:33
"Evi gece kulübüne çevirdi!" Ünlü iş adamının partileri başına iş açtı! Yüksek ses davası...
Beşiktaş Arnavutköy'de bir apartmanda yaşayan ünlü işadamı Cenk Aşçıoğlu'nun verdiği partiler başına iş açtı. Aşçıoğlu'nun komşusu olan doktor çift, soluğu savcılıkta aldı. Prof. Dr. Semra Kahraman ve doktor eşi Süleyman Sıtkı Kahraman, evin gece kulübüne döndüğünü ve gürültünün dayanılmaz bir hal aldığını belirterek şikayetçi oldu. Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi ama taraflar anlaşamadı. Bunun üzerine savcılık, Aşçıoğlu hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.