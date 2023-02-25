Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyasından tam destek
Giriş Tarihi: 25.02.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 07:35

‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyasından tam destek

Sanat dünyası asrın felaketinin ardından Evim Yuvan Olsun projesi için harekete geçti. Kuruluş Osman oyuncuları Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Rüzgar Aksoy ve Deniz Barut kampanyaya destek istedi. Seda Sayan, Erkan Petekkaya, Nilgün Belgün, Nazlı Senem Ünal gibi isimler de "Depremzedelerin sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Siz de bu dayanışmaya destek olun bir hayata dokunun" diye çağrıda bulundu.

‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyasından tam destek

Depremzedelere konut sağlamak için hayata geçirilen 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına sanatçılar da destek verdi. Yapımcı Mehmet Bozdağ, 'Kuruluş Osman' oyuncularının mesajının yer aldığı bir video paylaşıp "Haydi hep birlikte bir hayata dokunalım" dedi.

‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyasından tam destek

Büyük depremin ardından 11 ilde yaşayan vatandaşlara konut sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyasından tam destek

Yapımcı Mehmet Bozdağ "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından şu an birçok depremzedenin en büyük ihtiyacı barınma.

‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyasından tam destek

'Evim Yuvan Olsun' dayanışma platformu ile afetten etkilenen kişilere sıcacık bir yardım eli uzatabilir, evimyuvanolsun. org web sitesi üzerinden dayanışmaya destek olabilirsin, haydi hep birlikte bir hayata dokunalım" notuyla video paylaştı.

‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyasından tam destek

Bozdağ; Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Rüzgar Aksoy, Deniz Barut gibi 'Kuruluş Osman' dizisi oyuncularının mesajlarını iletti.

SON DAKİKA