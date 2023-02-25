Giriş Tarihi: 25.02.2023 06:57
Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
07:35
‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyasından tam destek
Sanat dünyası asrın felaketinin ardından Evim Yuvan Olsun projesi için harekete geçti. Kuruluş Osman oyuncuları Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Rüzgar Aksoy ve Deniz Barut kampanyaya destek istedi. Seda Sayan, Erkan Petekkaya, Nilgün Belgün, Nazlı Senem Ünal gibi isimler de "Depremzedelerin sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Siz de bu dayanışmaya destek olun bir hayata dokunun" diye çağrıda bulundu.