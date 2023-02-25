‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor! Sanat dünyasından tam destek

Depremzedelere konut sağlamak için hayata geçirilen 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına sanatçılar da destek verdi. Yapımcı Mehmet Bozdağ, 'Kuruluş Osman' oyuncularının mesajının yer aldığı bir video paylaşıp "Haydi hep birlikte bir hayata dokunalım" dedi.