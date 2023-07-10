Giriş Tarihi: 10.07.2023 16:12
Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
16:18
Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı vermişti! Madonna'nın son hali ortaya çıktı!
Dünya starı Madonna'dan hayranlarını üzen haber geldi. Evinde bilinçsiz şekilde bulunan 64 yaşındaki Madonna'nın ağır enfeksiyon nedeni ile tedavi altına alındı, Durumu ağırlaşan yıldız sanatçı entübe edilmişti. Dünyaca ünlü yıldızdan sevindiren haber geçen günlerde gelmişti. 64 yaşındaki Madonna taburcu edilmişti. Madonna, günler sonra New York sokaklarında objektiflere takıldı.