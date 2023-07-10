Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı vermişti! Madonna'nın son hali ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 16:18

Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı vermişti! Madonna'nın son hali ortaya çıktı!

Dünya starı Madonna'dan hayranlarını üzen haber geldi. Evinde bilinçsiz şekilde bulunan 64 yaşındaki Madonna'nın ağır enfeksiyon nedeni ile tedavi altına alındı, Durumu ağırlaşan yıldız sanatçı entübe edilmişti. Dünyaca ünlü yıldızdan sevindiren haber geçen günlerde gelmişti. 64 yaşındaki Madonna taburcu edilmişti. Madonna, günler sonra New York sokaklarında objektiflere takıldı.

Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı vermişti! Madonna’nın son hali ortaya çıktı!

Into The Groove, Like A Prayer, Vogue, Hung Up, Like a Virgin, Material Girl gibi en sevilen şarkılarını seslendireceği dünya turnesi için yoğun bir hazırlık süreci geçiren Madonna hayranlarını korkutmuştu. 64 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Madonna entübe edilmişti.

Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı vermişti! Madonna’nın son hali ortaya çıktı!

Yıllardır sanatçıyla çalışan menajeri Guy Oseary, Madonna'nın ölümden döndüğünü ve yoğun bakımda kaldığını doğrularken hâlâ hastanede tıbbi bakım altında olduğunu ancak doktorların yıldız şarkıcının iyileşeceğini açıkladığını duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı vermişti! Madonna’nın son hali ortaya çıktı!

Ölümden dönen ve hayranlarını korkutan ünlü şarkıcının ailesi de cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı vermişti! Madonna’nın son hali ortaya çıktı!

Şarkıcının sağlık durumunun da bu kadar büyük bir ciddiyet arz ettiği için dün geceye kadar saklı tutulduğu bildirildi.

Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı vermişti! Madonna’nın son hali ortaya çıktı!

MADONNA'NIN SON SAĞLIK DURUMU

Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" dedi.

SON DAKİKA