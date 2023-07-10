Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı vermişti! Madonna’nın son hali ortaya çıktı!

MADONNA'NIN SON SAĞLIK DURUMU

Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" dedi.