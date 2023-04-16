Giriş Tarihi: 16.04.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 14:30

Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars’a böyle seslendi! Ebru Şallı'dan yürekleri dağlayan paylaşım: Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçiğim…

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars Tan, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Henüz 9 yaşındayken iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma kanserine yenilen Pars Tan, ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Oğlunu 'Ponçiğim' diye seven Ebru Şallı Pars'ın ölüm yıl dönümünde duygu yüklü sözlerle andı. Acılı anne Ebru Şallı, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hüzünlendirdi. Ebru Şallı'nın oğlu Pars'a seslendiği paylaşım görenleri hüzne boğdu. Evlat hasreti ile yanıp tutuşan Ebru Şallı'nın paylaşımı bir kez daha yürekleri dağladı. İşte Ebru Şallı'nın küçük yaşta amansız hastalığa yenik düşen oğlu Pars için söylediği, yürek burkan sözler...