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Haberler Galeri Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars’a böyle seslendi! Ebru Şallı'dan yürekleri dağlayan paylaşım: Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçiğim…
Giriş Tarihi: 16.04.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 14:30

Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars’a böyle seslendi! Ebru Şallı'dan yürekleri dağlayan paylaşım: Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçiğim…

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars Tan, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Henüz 9 yaşındayken iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma kanserine yenilen Pars Tan, ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Oğlunu 'Ponçiğim' diye seven Ebru Şallı Pars'ın ölüm yıl dönümünde duygu yüklü sözlerle andı. Acılı anne Ebru Şallı, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hüzünlendirdi. Ebru Şallı'nın oğlu Pars'a seslendiği paylaşım görenleri hüzne boğdu. Evlat hasreti ile yanıp tutuşan Ebru Şallı'nın paylaşımı bir kez daha yürekleri dağladı. İşte Ebru Şallı'nın küçük yaşta amansız hastalığa yenik düşen oğlu Pars için söylediği, yürek burkan sözler...

Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars’a böyle seslendi! Ebru Şallı’dan yürekleri dağlayan paylaşım: Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçiğim…

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars Tan, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti.

Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars’a böyle seslendi! Ebru Şallı’dan yürekleri dağlayan paylaşım: Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçiğim…

Henüz 9 yaşındayken iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma kanserine yenilen Pars Tan, ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu.

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Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars’a böyle seslendi! Ebru Şallı’dan yürekleri dağlayan paylaşım: Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçiğim…

Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, ölümünün üçünçü yıl dönümünde Pars'ı Instagram sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı.

Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars’a böyle seslendi! Ebru Şallı’dan yürekleri dağlayan paylaşım: Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçiğim…

Oğlunu 'Ponçiğim' diye seven Ebru Şallı Pars'ın ölümünün üçüncü yıl dönümünde yine hatıralara gömüldü. Ebru Şallı'nın oğlu Pars'a seslendiği paylaşımları görenleri hüzne boğdu. Ebru Şallı daha önce "Öldüğü günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum" demişti. Evlat hasreti ile yanıp tutuşan Ebru Şallı'nın paylaşımı bir kez daha yürekleri dağladı.

Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars’a böyle seslendi! Ebru Şallı’dan yürekleri dağlayan paylaşım: Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçiğim…

İşte Ebru Şallı'nın küçük yaşta amansız hastalığa yenik düşen oğlu Pars için yaptığı duygusal paylaşım...

Ebru Şallı paylaşımına: Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçigim. O melek yüzün ve kokun her yerde hep benimle hep… Nur yüzlü Ponçiğim ben hep hep hep…

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