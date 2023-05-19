Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars’ın eşyalarını depremde bağışlamıştı! O soruyu duyunca...

"O KADAR MUTLU OLDU Kİ ANLATAMAM"

Depremde etkilenen Hatay'a gittiği hatırlatılan eski manken, "Çocuklarla orada çok duygusal anlar yaşadık. Ben zor durdum öyle söyleyeyim ama çok güzel geçti. Güzel hediyeler götürdük. Benimde vermiş olduğum bazı sözler vardı, onlara baya bir şeyler gönderdim. Göndermeye de devam ediyorum. Bir tane çocuk özellikle futbol topu istiyordu, ona üç tane top gönderdim. O kadar mutlu oldu ki, anlatamam" şeklinde konuştu.