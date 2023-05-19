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Giriş Tarihi: 19.05.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 13:43

Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars'ın eşyalarını depremde bağışlamıştı! O soruyu duyunca...

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars Tan, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Henüz 9 yaşındayken iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma kanserine yenilen Pars Tan, ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Ebru Şallı, depremzede çocuklar için Pars'ın kıyafetlerini bağışlamıştı. Eski manken, "Deprem sonrası girebildim odasına. Çok, çok zordu benim için" açıklamasını yaptı. Ünlü isim, "Pars'ın eşyalarını depremzede çocukların üzerinde görünce ne hissettiniz?" sorusunu duyunca duygulandı.

Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars’ın eşyalarını depremde bağışlamıştı! O soruyu duyunca...

Ebru Şallı, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Eşi Uğur Akkuş'la aralarının bozuk olduğu iddialarına çıktıkları yurt dışı tatilinde sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğrafla yalanlayan ünlü isim, "Uğur'un bir iş durumu vardı, birlikte gittik. Hem iş hem seyahat" dedi.

Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars’ın eşyalarını depremde bağışlamıştı! O soruyu duyunca...

"HER ŞEY YOLUNDA"

Milliyet'in haberine göre; Ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara Şallı, "Böyle şeyleri konuşmak istemiyorum. Sosyal medyada özel hayatımla alakalı şeyleri paylaşmak istemiyorum. Orayı bir iş platformu gibi görüyorum. Kendimi orada yansıtmaya çalışıyorum, o yüzden sürekli resim koymuyorum. İnsanlar yazıyor, 'Neden eşinizle fotoğraf koymuyorsunuz?' diye. Pek tercih etmiyorum. Her şey yolunda hayatımda" yanıtını verdi.

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Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars’ın eşyalarını depremde bağışlamıştı! O soruyu duyunca...

"O KADAR MUTLU OLDU Kİ ANLATAMAM"

Depremde etkilenen Hatay'a gittiği hatırlatılan eski manken, "Çocuklarla orada çok duygusal anlar yaşadık. Ben zor durdum öyle söyleyeyim ama çok güzel geçti. Güzel hediyeler götürdük. Benimde vermiş olduğum bazı sözler vardı, onlara baya bir şeyler gönderdim. Göndermeye de devam ediyorum. Bir tane çocuk özellikle futbol topu istiyordu, ona üç tane top gönderdim. O kadar mutlu oldu ki, anlatamam" şeklinde konuştu.

Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars’ın eşyalarını depremde bağışlamıştı! O soruyu duyunca...

"PARS ŞU AN ÇOK MUTLU"

Ebru Şallı, 2020'de hayatını kaybeden oğlu Pars ile Anneler Günü'nde yaptığı paylaşım hatırlatılıp, Pars'ın eşyalarını depremzede çocuklarına gönderdiği sorulunca şu yanıtı verdi:

Ben onlarla hala iletişimdeyim. Çok güzel yerini buldu. 4 tane erkek çocuğu olan bir aile. Oyuncaklar, tablet, telefonuna kadar her şeyi onlarda. Bütün kıyafetler bir sürü şeyler. Pars çok yardım etmeyi sevdiği için tam da zamanında ben bu yardımı yaptım. Pars şu an çok mutlu.

Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars’ın eşyalarını depremde bağışlamıştı! O soruyu duyunca...

"DEPREM SONRASI GİREBİLDİM"

Pars'ın odasına vefatından sonra giremediğini söyleyen Şallı, "Deprem sonrası girebildim odasına. Çok, çok zordu benim için. Deprem benim o odaya girmemi hızlandırdı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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