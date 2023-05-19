Evladını küçük yaşta toprağa veren Ebru Şallı oğlu Pars’ın eşyalarını depremde bağışlamıştı! O soruyu duyunca...

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars Tan, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Henüz 9 yaşındayken iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma kanserine yenilen Pars Tan, ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Ebru Şallı, depremzede çocuklar için Pars'ın kıyafetlerini bağışlamıştı. Eski manken, "Deprem sonrası girebildim odasına. Çok, çok zordu benim için" açıklamasını yaptı. Ünlü isim, "Pars'ın eşyalarını depremzede çocukların üzerinde görünce ne hissettiniz?" sorusunu duyunca duygulandı.