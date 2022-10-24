Giriş Tarihi: 24.10.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 10:16

"Evlenince birlikte mi yaşayacaklar?" Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ailesi için site aldı!

Feyza Aktan ile olaylı biten evliliğinin ardından Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Bir süredir evlenecekleri konuşulan çiftten Samar Dadgar, dev tektaşıyla geçtiğimiz günlerde adeta düşman çatlatmıştı. Özcan Deniz'in annesi tarafından onaylanmadığı konuşulan ilişkilerinde emin adımlarla ilerleyen ikiliden oldukça radikal bir karar geldi. Özcan Deniz evlenince ailesi ile birlikte mi yaşayacak? Şarkıcı Özcan Deniz, Zekeriyaköy'de kendisi, annesi ve kardeşlerinin yaşayacağı bir site satın aldı. Kesenin ağzını açan Özcan Deniz'in 3 katlı villalardan oluşan site için verdiği para dudak uçuklattı...