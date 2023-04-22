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Haberler Galeri Yılmaz Morgül, Dubaili sevgilisini yere göğe sığdıramadı! "Evlenmeyi düşünüyorum"
Giriş Tarihi: 22.04.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 14:54

Yılmaz Morgül, Dubaili sevgilisini yere göğe sığdıramadı! "Evlenmeyi düşünüyorum"

Annesi Fatma Morgül'ü yılbaşı gecesi kaybeden şarkıcı Yılmaz Morgül, geçirdiği zor günlerin ardından toparlanmaya başladı. Önceki gün '2. Sayfa' programına konuk olan ünlü isim, Dubai'de iki yıldır 'kutsal bir ilişkisi' olan sevgilisi olduğunu itiraf etmesiyle gündem oldu. Daha önce hiç evlenmeyen 59 yaşındaki Yılmaz Morgül, "Evlenmeyi düşünüyorum. Her an her şey olabilir" dedi.

Yılmaz Morgül, Dubaili sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Evlenmeyi düşünüyorum

Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Fatma Morgül geçen günlerde yaşamını yitirmişti. Annesini kaybeden şarkıcı Yılmaz Morgül, geçirdiği zor günlerin ardından toparlanmaya başladı.

Yılmaz Morgül, Dubaili sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Evlenmeyi düşünüyorum

Önceki gün '2. Sayfa' programına konuk olan ünlü isim, Dubai'de iki yıldır 'kutsal bir ilişkisi' olan sevgilisi olduğunu itiraf etmesiyle gündeme geldi. İlişkisiyle ilgili detayları paylaşan ünlü isim, sevgilisinin ailesinin özel jeti olduğunu da açıkladı. Yılmaz Morgül katıldığı bir magazin programında aşk hayatıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

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Yılmaz Morgül, Dubaili sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Evlenmeyi düşünüyorum

İki yıldır Dubaili bir sevgilisinin olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül, "Gizleyeceğim bir şeyim yok, 2 yıldır böyle bir arkadaşlığım var. Düğün için Dubai'ye gittiğimde özel konser vermiştim orada tanıştık. Sahnedeyken onun gözleri beni çok etkiledi. Ondan bahsederken bana bir hayat enerjisi geliyor. İkimiz de birbirimizi dilini öğreniyoruz. Türkiye'ye gelerek ailemle tanıştı. Çok özel bir aile, özel jetleri var. Yakın arkadaşlarımı jetle götürmüştüm. Ailesi beni çok beğeniyor. Onlar da inançlı bir insan. Benim inancımı çok beğeniyorlar. Güzel gidiyor, kutsal bir arkadaşlığımız var. Günümüzdeki ilişkilere benzemiyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Morgül, Dubaili sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Evlenmeyi düşünüyorum

Daha önce hiç evlenmeyen 59 yaşındaki Yılmaz Morgül, "Evlenmeyi düşünüyorum. Her an her şey olabilir" dedi.

Yılmaz Morgül, Dubaili sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Evlenmeyi düşünüyorum

Yılmaz Morgül, annesinin ölümünün ardından zor günler geçirmişti. Geçen günlerde yakın arkadaşı Pelin Suade ile Nişantaşı'nda City's'de görüntülenen Yılmaz Morgül, annesi Fatma Morgül'ün vefatından sonra sanat camiasından birçok ismi hayatından çıkardığını söyledi.

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