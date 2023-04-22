Giriş Tarihi: 22.04.2023 14:51
Güncelleme Tarihi: 22.04.2023
14:54
Yılmaz Morgül, Dubaili sevgilisini yere göğe sığdıramadı! "Evlenmeyi düşünüyorum"
Annesi Fatma Morgül'ü yılbaşı gecesi kaybeden şarkıcı Yılmaz Morgül, geçirdiği zor günlerin ardından toparlanmaya başladı. Önceki gün '2. Sayfa' programına konuk olan ünlü isim, Dubai'de iki yıldır 'kutsal bir ilişkisi' olan sevgilisi olduğunu itiraf etmesiyle gündem oldu. Daha önce hiç evlenmeyen 59 yaşındaki Yılmaz Morgül, "Evlenmeyi düşünüyorum. Her an her şey olabilir" dedi.