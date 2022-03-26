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Haberler Galeri Evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’in işini kolaylaştırdı! Seda Sayan'ın tektaşının fiyatı dudak uçuklatmıştı!
Giriş Tarihi: 26.03.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 13:20

Evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’in işini kolaylaştırdı! Seda Sayan'ın tektaşının fiyatı dudak uçuklatmıştı!

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Ayrıca Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığı hakkında da bilgi vermişti. Magazin kulislerine düşen ve bomba etkisi yaratan iddialar olay oldu. Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. 59 yaşındaki Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten "4 yıllık ilişkisini bitirip kendisiyle evlenmesi karşılığında albüm sözü verdiği" iddia edilmişti. Seda Sayan hakkında ortaya atılan iddiaya verdiği yanıt vermişti. Seda Sayan, müstakbel eşinin evlilik teklifi için aldığı yüzük hakkında açıklama yaptı.

Evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’in işini kolaylaştırdı! Seda Sayan’ın tektaşının fiyatı dudak uçuklatmıştı!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, müstakbel eşinin evlilik teklifi için aldığı yüzük hakkında açıklama yaptı.
7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek olan 59 yaşındaki sanatçı, önceki gün İstanbul mücevher standındaydı. Sayan, "Tam nikaha doğru çok doğru bir adresteyim. Çağlar'ın işi kolaylaştı" sözleriyle dikkat çekti.

Evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’in işini kolaylaştırdı! Seda Sayan’ın tektaşının fiyatı dudak uçuklatmıştı!

"ÇAĞLAR TAM TUR YÜZÜK ALDI"

Milliyet'in haberine göre; Ünlü şarkıcı, "Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü artık kolaylaştı. Takıya düşkünlüğüm başka bir şey. Çağlar evlilik teklifi yüzüğü olarak tam tur bir yüzük aldı. Onun dışında takılarımı kendim alıyorum. Ben senelerin Seda'sıyım. Bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler kimde olacak?" dedi.

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Evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’in işini kolaylaştırdı! Seda Sayan’ın tektaşının fiyatı dudak uçuklatmıştı!

BENDE OLMAYACAK DA KİMDE OLACAK?
Düğünüyle ilgili detay veren Sayan, "Nikahımızı Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış kıyacak. Şahitler hakkında detay vermek istemiyorum. Nikah sonrası bir yemek tertip etmeyi düşünüyoruz sadece. Gelinliğim sade ve abartısız olacak" ifadelerini kullandı.

Evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’in işini kolaylaştırdı! Seda Sayan’ın tektaşının fiyatı dudak uçuklatmıştı!

"ARTIK VOKALİSTLİĞİMİ YAPMAYACAK"

Çağlar Ökten'in artık vokalistliğini yapmayacağını da açıklayan sanatçı, "Çağlar vokalistliğimi yapıyordu ama artık yapmayacak. Tek başına sahneye çıkacak" şeklinde konuştu.

Evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’in işini kolaylaştırdı! Seda Sayan’ın tektaşının fiyatı dudak uçuklatmıştı!

Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, yeni tektaşıyla görüntülendi. İddiaya göre tektaşı Çağlar Ökten taktı. Yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklattı.

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