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Haberler Galeri Evlilik hazırlıkları yapan çift düşman çatlattı! Çağlar Ökten'den Seda Sayan'a ilan-ı aşk! 'Herkese haykırmak istiyorum'
Giriş Tarihi: 21.03.2022 07:07 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 07:09

Evlilik hazırlıkları yapan çift düşman çatlattı! Çağlar Ökten'den Seda Sayan'a ilan-ı aşk! 'Herkese haykırmak istiyorum'

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Ayrıca Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığı hakkında da bilgi vermişti. Magazin kulislerine düşen ve bomba etkisi yaratan iddialar olay oldu. Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. 59 yaşındaki Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten "4 yıllık ilişkisini bitirip kendisiyle evlenmesi karşılığında albüm sözü verdiği" iddia edilmişti. Seda Sayan hakkında ortaya atılan iddiaya verdiği yanıt vermişti. Seda Sayan, önceki akşam Beyoğlu'nda sahneye çıkan sevgilisi Çağlar Ökten'i dinlemeye gitti. Sanatçı, evlilik tarihi ve yeri hakkında yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Evlilik hazırlıkları yapan çift düşman çatlattı! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’a ilan-ı aşk! ’Herkese haykırmak istiyorum’

Seda Sayan, önceki akşam Beyoğlu'nda sahneye çıkan sevgilisi Çağlar Ökten'i dinlemeye gitti. Sanatçı, evlilik tarihi ve yeri hakkında yöneltilen sorulara yanıt verdi:

Evlilik hazırlıkları yapan çift düşman çatlattı! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’a ilan-ı aşk! ’Herkese haykırmak istiyorum’

"20 Mayıs'ta Prag'da evleneceğiz." Kendisini en ön masada izleyen Sayan'a şarkılar söyleyen Çağlar Ökten; "Herkese haykırmak istiyorum, aşkım burada!" dedi.

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Evlilik hazırlıkları yapan çift düşman çatlattı! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’a ilan-ı aşk! ’Herkese haykırmak istiyorum’

Sayan, basın mensuplarının; "Efendim hayırlı olsun, evlilik teklifi de aldınız neler söylemek istersiniz?" sorusuna; "Çok teşekkür ederim, hep mutlu olalım. Siz de mutlu olun" şeklinde yanıt verdi.

Evlilik hazırlıkları yapan çift düşman çatlattı! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’a ilan-ı aşk! ’Herkese haykırmak istiyorum’

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile sevgilisi Çağlar Ökten sahnede aşka geldi. Sayan'a dönerek iltifat yağdıran Ökten, daha sonra sahneden inerek ünlü şarkıcıyı dansa kaldırdı.

Evlilik hazırlıkları yapan çift düşman çatlattı! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’a ilan-ı aşk! ’Herkese haykırmak istiyorum’

Daha önce 7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, birlikte çalıştığı şarkıcı Çağlar Ökten'le evlilik kararı almıştı. Kendi programında sevgilisine aşkını ilan eden Seda Sayan Ökten'le Mayıs ayında nikah masasına oturacak. Çiçeği burnunda çiftin aşkları ise dolu dizgin gidiyor.

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