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Haberler Galeri Thor Saevarsson'dan evlilik teklifi almıştı! Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya uçuyor
Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 11:29

Thor Saevarsson'dan evlilik teklifi almıştı! Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya uçuyor

Son olarak "Alev Alev" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile bir süredir ilişki yürüten Deniz, geçen hafta köprüde sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Düğün için ilk adımları atmaya başlayan ikili, pazartesi günü İzlanda'ya uçacak. Güzel oyuncu, İzlanda'da sevgilisinin ailesiyle tanışacak. İşte tüm gelişmeler...

Evlilik teklifi almıştı! Dilan Çiçek Deniz aileye girmek için İzlanda’ya uçuyor

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaz başından beri birlikte olduğu İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan geçtiğimiz hafta evlenme teklifi almıştı.

Evlilik teklifi almıştı! Dilan Çiçek Deniz aileye girmek için İzlanda’ya uçuyor

Hürriyet'in haberine göre Deniz, pazartesi günü sevgilisinin ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya uçuyor.

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Evlilik teklifi almıştı! Dilan Çiçek Deniz aileye girmek için İzlanda’ya uçuyor

Yönetmen sevgilisinin kendisine sürpriz yaparak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlenme teklifi etmesiyle şoke olan güzel oyuncu, o anları takipçileriyle paylaşarak, teklife "evet" dediğini ve çok mutlu olduğunu anlatmıştı.

Evlilik teklifi almıştı! Dilan Çiçek Deniz aileye girmek için İzlanda’ya uçuyor

Thor Saevarsson, "ruh eşim" dediği Dilan Çiçek Deniz'i artık ailesiyle tanıştırmak istiyor.

Evlilik teklifi almıştı! Dilan Çiçek Deniz aileye girmek için İzlanda’ya uçuyor

Pazartesi günü İzlanda'ya uçacak olan çift, yılbaşını Saevarsson ailesiyle geçirdikten sonra İstanbul'a dönecek.

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