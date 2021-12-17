Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:23Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 11:29
Thor Saevarsson'dan evlilik teklifi almıştı! Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya uçuyor
Son olarak "Alev Alev" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile bir süredir ilişki yürüten Deniz, geçen hafta köprüde sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Düğün için ilk adımları atmaya başlayan ikili, pazartesi günü İzlanda'ya uçacak. Güzel oyuncu, İzlanda'da sevgilisinin ailesiyle tanışacak. İşte tüm gelişmeler...