Giriş Tarihi: 01.07.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 14:13

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın son paylaşımları olay oldu! ‘Siz birlikteyken çok güzeldiniz…’

Magazin kulislerinin uzun zamandır konuştuğu oyuncu çiftten yeni paylaşımlar geldi. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları bir süredir konuşuluyor. Sanat camiasının gözde çiftlerinden Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, yollarını ayırmaya karar verdi. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Ceyda Düvenci'nin sosyal medyada yapılan bir yoruma verdiği yanıt ise, adeta itiraf niteliğindeydi. Son olarak ise oğulları Ali'nin doğum günün kutlayan çiftin paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü çiftin hayranları evliliklerine bir şans daha vermelerini istedi. Ünlü çift ne zaman boşanıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…