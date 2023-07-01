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Haberler Galeri Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın son paylaşımları olay oldu! ‘Siz birlikteyken çok güzeldiniz…’
Giriş Tarihi: 01.07.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 14:13

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın son paylaşımları olay oldu! ‘Siz birlikteyken çok güzeldiniz…’

Magazin kulislerinin uzun zamandır konuştuğu oyuncu çiftten yeni paylaşımlar geldi. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları bir süredir konuşuluyor. Sanat camiasının gözde çiftlerinden Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, yollarını ayırmaya karar verdi. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Ceyda Düvenci'nin sosyal medyada yapılan bir yoruma verdiği yanıt ise, adeta itiraf niteliğindeydi. Son olarak ise oğulları Ali'nin doğum günün kutlayan çiftin paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü çiftin hayranları evliliklerine bir şans daha vermelerini istedi. Ünlü çift ne zaman boşanıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın son paylaşımları olay oldu! ‘Siz birlikteyken çok güzeldiniz…’

Magazin gündeminin en çok konuşulan çifti, bir türlü sorunları aşamıyor. Ceyda Düvenci- Bülent Şakrak çifti, mutluluklarıyla imrendirdi. Ancak ne yazık ki bu aşka da nazar değdi. Ceyda Düvenci'nin sosyal medyada yapılan bir yoruma verdiği cevabı ise, itiraf niteliğinde. Ünlü çiftin son paylaşımları olay oldu. Takipçilerinden destek mesajları yağdı.

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın son paylaşımları olay oldu! ‘Siz birlikteyken çok güzeldiniz…’

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015'te evlenmiş ve Okan Ali adında bir çocukları olmuştu.

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Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın son paylaşımları olay oldu! ‘Siz birlikteyken çok güzeldiniz…’

Birkaç ay önce ünlü çiftin mutlu evliliklerine nazar değmişti. Hatta boşanacakları uzun süre konuşulmuştu.

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın son paylaşımları olay oldu! ‘Siz birlikteyken çok güzeldiniz…’

Boşanmanın eşiğine kadar gelen ve çift terapisine giden Şakrak ile Düvenci, ilişkilerini son dönemde bir nebze toparlasa da problemleri tam anlamıyla aşamadı.

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın son paylaşımları olay oldu! ‘Siz birlikteyken çok güzeldiniz…’

KRİZ BİTMİYOR!

Mutlu evlilikleriyle herkesin örnek gösterdiği Şakrak ve Düvenci çifti, yaşadıkları bu çalkantılı dönemden bir türlü çıkamadı.

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