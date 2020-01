Eylem Şenkal’ın yeni mesleği şaşırttı! Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiriyordu!

Bir dönemin ünlü mankeni Eylem Şenkal, spor psikoloğu oldu. Şenkal, Özel bir hastanede göreve başladı. Eylem Şenkal yaşadığı sürece anlattı "Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezunum. Daha sonra Londra'daki BBP University'de yüksek lisans yaparak psikoloji eğitimimi tamamladım. Bir süre İngiltere Premier League takımlarından Chelsea ve Arsenal'de çalıştım, artık İstanbul'dayım." Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğan Eylem Şenkal, 1996 yılında Best Model Türkiye yarışına girdi ve 1997 Best Model of the World seçildi. Dünya birincisi seçilmesinin ardından iki yıl Fransa, İtalya, Amerika'da defilelere katıldı, dünyaca ünlü çeşitli markaların kataloglarında yer aldı. Marmara Üniversitesi Spor Akademisin'den 2000 yılında mezun olan Şenkal, 2009 yılında sporcu psikolojisi üzerine yüksek lisansını yaptı. Eski milli voleybolcudur. İstanbul Üniversitesi, Yeşilyurt ve Fenerbahçe klüplerinde profesyonel voleybol liginde oynadı. Sakatlık sebebiyle 1996 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde aktif spor hayatını sonlandırdı. Şenkal, çok sayıda dizi, sineme filmi ve tiyatro oyununda rol aldı. İşte Eylem Şenkal ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…