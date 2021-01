Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen yine güzelliğiyle göz kamaştırdı. Şu sıralar sosyal medyayı çok seven Fahriye Evcen sıklıkla paylaşım yapıyor. Sosyal medyanın ilgi odağı olan Evcen bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Doğal güzelliğiyle herkesi mest eden Fahriye Evcen takipçilerinden tam not aldı. İşte Fahriye Evcen'in doğal pozu