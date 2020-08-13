Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in bakışlarının hayranı! Fahriye Evcen'den Burak Özçivit ile aşk paylaşımı...

Aşkları parmakla gösterilen çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen yine sosyal medyanın gündeminde. Fahriye Evcen sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşım ile eşi Burak Özçivit'in bakışlarına yine gönderme yaptı. Daha öncede oğlu Karan'ın bakışlarını babasına benzeten Fahriye Evcen'in paylaşımı çok konuşulmuştu. Burak Özçivit'e olan aşkını her fırsatta dile getiren güzel oyuncu Fahriye Evcen özellikle bakışlarına hayran olduğunu vurguluyor. Fahriye Evcen Instagram hesabının hikaye bölümünden eşi Burak Özçivit ile çekildiği fotoğrafına "Bak bakıyım bana dedim de bu nasıl bakış..." notunu düştü. Fahriye Evcen'in kalp emojileri eklediği paylaşımına "Fahriye eşi Burak'ın bakışlarına aşık" yorumları geldi.