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Haberler Galeri Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in bakışlarının hayranı! Fahriye Evcen'den Burak Özçivit ile aşk paylaşımı...

eşi 'in bakışlarının hayranı! Fahriye Evcen'den Burak Özçivit ile aşk paylaşımı...

Aşkları parmakla gösterilen çift ile yine sosyal medyanın gündeminde. Fahriye Evcen hesabından yaptığı yeni paylaşım ile eşi Burak Özçivit'in bakışlarına yine gönderme yaptı. Daha öncede oğlu Karan'ın bakışlarını babasına benzeten Fahriye Evcen'in paylaşımı çok konuşulmuştu. Burak Özçivit'e olan aşkını her fırsatta dile getiren güzel oyuncu Fahriye Evcen özellikle bakışlarına hayran olduğunu vurguluyor. Fahriye Evcen hesabının hikaye bölümünden eşi Burak Özçivit ile çekildiği fotoğrafına "Bak bakıyım bana dedim de bu nasıl bakış..." notunu düştü. Fahriye Evcen'in kalp emojileri eklediği paylaşımına "Fahriye eşi Burak'ın bakışlarına aşık" yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 13.08.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 17:24
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in bakışlarının hayranı! Fahriye Evcen'den Burak Özçivit ile aşk paylaşımı...

Aşkları parmakla gösterilen çift ile yine sosyal medyanın gündeminde. Fahriye Evcen hesabından yaptığı yeni paylaşım ile eşi Burak Özçivit'in bakışlarına yine gönderme yaptı.

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in bakışlarının hayranı! Fahriye Evcen'den Burak Özçivit ile aşk paylaşımı...

Daha öncede oğlu Karan'ın bakışlarını babasına benzeten 'in paylaşımı çok konuşulmuştu.

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Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in bakışlarının hayranı! Fahriye Evcen'den Burak Özçivit ile aşk paylaşımı...

, Karan ile gönderisine "Babası gibi keskin bakışlım" notunu düşmüştü.

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in bakışlarının hayranı! Fahriye Evcen'den Burak Özçivit ile aşk paylaşımı...

'e olan aşkını her fırsatta dile getiren güzel oyuncu özellikle bakışlarına hayran olduğunu vurguluyor.

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in bakışlarının hayranı! Fahriye Evcen'den Burak Özçivit ile aşk paylaşımı...

hesabının hikaye bölümünden eşi ile çekildiği fotoğrafına "Bak bakıyım bana dedim de bu nasıl bakış..." notunu düştü.

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in bakışlarının hayranı! Fahriye Evcen'den Burak Özçivit ile aşk paylaşımı...

'in kalp emojileri eklediği paylaşımına "Fahriye eşi Burak'ın bakışlarına aşık" yorumları geldi.

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in bakışlarının hayranı! Fahriye Evcen'den Burak Özçivit ile aşk paylaşımı...

tatil paylaşımlarıyla da beğeni yağmurlarına tutulmuştu...

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