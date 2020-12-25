Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününde aşka geldi! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in doğum günü pozları sosyal medyayı salladı!

Kuruluş Osman'ın yıldızı yakışıklı oyuncu Burak Özçivit yeni yaşını kutladı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in aşkı dizi setinde başlayıp nikah masasına taşınmıştı. 2017 yılında hayatlarını birleştiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evliliklerini oğulları Karan'ın doğumu ile taçlandıran çift aşk pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Adeta aşka gelen Fahriye Evcen, 36 yaşına giren eşi Burak Özçivit ile yer aldığı fotoğraflarına, "Diğer yarım, iyi ki doğdun" notunu düştü. İşte Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in doğum günü pozları...