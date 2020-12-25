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Haberler Galeri Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününde aşka geldi! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in doğum günü pozları sosyal medyayı salladı!

eşi 'in doğum gününde aşka geldi! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in pozları sosyal medyayı salladı!

'ın yıldızı yakışıklı oyuncu yeni yaşını kutladı. Burak Özçivit ile 'in aşkı dizi setinde başlayıp nikah masasına taşınmıştı. 2017 yılında hayatlarını birleştiren ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evliliklerini oğulları Karan'ın doğumu ile taçlandıran çift aşk pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in yeni yaşını hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Adeta aşka gelen Fahriye Evcen, 36 yaşına giren eşi Burak Özçivit ile yer aldığı fotoğraflarına, "Diğer yarım, iyi ki doğdun" notunu düştü. İşte Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in pozları...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 07:32 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 07:34
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününde aşka geldi! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in doğum günü pozları sosyal medyayı salladı!

'ın yıldızı yakışıklı oyuncu yeni yaşını kutladı. Burak Özçivit ile 'in aşkı dizi setinde başlayıp nikah masasına taşınmıştı.

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününde aşka geldi! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in doğum günü pozları sosyal medyayı salladı!

2017 yılında hayatlarını birleştiren ile ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden.

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Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününde aşka geldi! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in doğum günü pozları sosyal medyayı salladı!

Mutlu evliliklerini oğulları Karan'ın doğumu ile taçlandıran çift aşk pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününde aşka geldi! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in doğum günü pozları sosyal medyayı salladı!

eşi 'in yeni yaşını hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününde aşka geldi! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in doğum günü pozları sosyal medyayı salladı!

İşte ile eşi 'in pozları...

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