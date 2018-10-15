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  • Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in hamilelik kanunları!

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Giriş Tarihi: 15.10.2018 19:56 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 19:58
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in hamilelik kanunları!

ile n çiftinin hamilelik heyecanı gündeme oturmaya devam ediyor. 3 aylık hamile olan güzel oyuncu, bir takım kurallar koyarak onlara uyulmasını istedi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in hamilelik kanunları!

3 aylık hamile olan güzel oyuncu n, eşi 'le çocuk telaşına girdi. Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit'in evde parfüm bile kullanmamasını isteyen Fahriye Evcen, yeni kurallarıyla herkesi şaşırttı.

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in hamilelik kanunları!

FAHRİYE EVCEN KURALLARI

Evcen, dışarıdan yemek sipariş vermeyi yasakladı. Ayrıca eşine parfümü yasaklayan oyuncu, evde kolonya kullanılmasına da yasak getirdi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in hamilelik kanunları!

Evcen, eşi 'le oturdukları Acarkent'teki villanın tamamını boyama ve evin düzenini değiştirme kararı aldı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in hamilelik kanunları!

Doğacak bebeği için sağlıklı beslenen oyuncunun 10'dan fazla kitap siparişi verdiği ve anne olan arkadaşlarından da tavsiyeler aldığı söyleniyor.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in hamilelik kanunları!

GEZİLER İPTAL OLDU!

Eşini yalnız bırakmak istemeyen ise, hamilelik bitene kadar tüm yurt dışı gezilerini iptal etti.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in hamilelik kanunları!

Temmuz 2017'de evlenen çiftin doğacak bebeklerine bu kadar hassas davranması, sosyal medyada abartıldığı yönünde tepkiler almalarına neden oldu.

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