Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in hamilelik kanunları!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin hamilelik heyecanı gündeme oturmaya devam ediyor. 3 aylık hamile olan güzel oyuncu, bir takım kurallar koyarak onlara uyulmasını istedi. 3 aylık hamile olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'le çocuk telaşına girdi. Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit'in evde parfüm bile kullanmamasını isteyen Fahriye Evcen, yeni kurallarıyla herkesi şaşırttı. FAHRİYE EVCEN KURALLARI Evcen, dışarıdan yemek sipariş vermeyi yasakladı. Ayrıca eşine parfümü yasaklayan oyuncu, evde kolonya kullanılmasına da yasak getirdi. Evcen, eşi Burak Özçivit'le oturdukları Acarkent'teki villanın tamamını boyama ve evin düzenini değiştirme kararı aldı. Doğacak bebeği için sağlıklı beslenen oyuncunun 10'dan fazla kitap siparişi verdiği ve anne olan arkadaşlarından da tavsiyeler aldığı söyleniyor. GEZİLER İPTAL OLDU! Eşini yalnız bırakmak istemeyen Burak Özçivit ise, hamilelik bitene kadar tüm yurt dışı gezilerini iptal etti. Temmuz 2017'de evlenen çiftin doğacak bebeklerine bu kadar hassas davranması, sosyal medyada abartıldığı yönünde tepkiler almalarına neden oldu.