Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in üzerine titrediği oğlu Karan 2 yaşında! Özçivit ailesinin kutlama pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, mutlu evliliklerine 2019 yılında bir mutluluk daha kattı, oğulları Karan'ı kucaklarına aldı. Fahriye Evcen doğumdan sonra ise ekranlara ara verdi. Oğlunun bakımıyla bizzat ilgilenen Evcen, son paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. 2 yaşına basan oğlu Karan'a doğum günü partisi veren Özçivit ailesi, paylaşımlarıyla büyük ilgi gördü.