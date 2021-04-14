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Haberler Galeri Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in üzerine titrediği oğlu Karan 2 yaşında! Özçivit ailesinin kutlama pozları sosyal medyayı yıktı geçti!
Giriş Tarihi: 14.04.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 14:35

ile 'in üzerine titrediği oğlu 2 yaşında! Özçivit ailesinin kutlama pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu ile kendisi gibi oyuncu olan eşi , 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen ile , 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, mutlu evliliklerine 2019 yılında bir mutluluk daha kattı, oğulları 'ı kucaklarına aldı. Fahriye Evcen doğumdan sonra ise ekranlara ara verdi. Oğlunun bakımıyla bizzat ilgilenen Evcen, son paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. 2 yaşına basan oğlu Karan'a partisi veren Özçivit ailesi, paylaşımlarıyla büyük ilgi gördü.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in üzerine titrediği oğlu Karan 2 yaşında! Özçivit ailesinin kutlama pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu ile kendisi gibi oyuncu olan eşi , 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen ile , 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in üzerine titrediği oğlu Karan 2 yaşında! Özçivit ailesinin kutlama pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

Gözde çift, mutlu evliliklerine 2019 yılında bir mutluluk daha kattı, oğulları 'ı kucaklarına aldı.

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in üzerine titrediği oğlu Karan 2 yaşında! Özçivit ailesinin kutlama pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

bugün ikinci yaşına bastı. Aile arasında partisi yapan çift renkli kareleri sosyal medyadan paylaştı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in üzerine titrediği oğlu Karan 2 yaşında! Özçivit ailesinin kutlama pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

Evcen, mutlu aile fotoğraflarının altına, 'Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun.. İyi ki doğdun canım oğlum' notu düştü.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in üzerine titrediği oğlu Karan 2 yaşında! Özçivit ailesinin kutlama pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

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