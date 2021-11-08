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Haberler Galeri Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten oğulları Karan'la mutluluk pozu geldi! Boşanma iddialarına jet yalanlama!
Giriş Tarihi: 08.11.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 12:37

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten oğulları Karan'la mutluluk pozu geldi! Boşanma iddialarına jet yalanlama!

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da başrol oyayan Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili hakkında son olarak şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Gözde çiftin boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten jet hızıyla yalanlama geldi. İşte o paylaşımlar...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’ten oğulları Karan’la mutluluk pozu geldi! Boşanma iddialarına jet yalanlama!

Oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Çift, oğulları Karan'ı ise iki yıl önce kucaklarına almıştı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’ten oğulları Karan’la mutluluk pozu geldi! Boşanma iddialarına jet yalanlama!

Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara veren Fahriye Evcen, 4 yıl aradan sonra seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’ten oğulları Karan’la mutluluk pozu geldi! Boşanma iddialarına jet yalanlama!

"Alp Arslan Büyük Selçuklu" dizisiyle geri dönen Evcen, önceki gün hakkında çıkan boşanma haberiyle şoke oldu.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’ten oğulları Karan’la mutluluk pozu geldi! Boşanma iddialarına jet yalanlama!

JET YALANLAMA

Evcen iddia fazla yayılmadan hemen önlemini aldı ve Intstagram sayfasından paylaşım yaptı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’ten oğulları Karan’la mutluluk pozu geldi! Boşanma iddialarına jet yalanlama!

Ünlü oyuncu oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit'le pazar kahvaltısında çektikleri mutlu bir pozunu yayınlayıp altına "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken… Sizi seviyorum" notunu düştü ve iddiayı yalanladı.

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