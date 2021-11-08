Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’ten oğulları Karan’la mutluluk pozu geldi! Boşanma iddialarına jet yalanlama!

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da başrol oyayan Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili hakkında son olarak şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Gözde çiftin boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten jet hızıyla yalanlama geldi. İşte o paylaşımlar...