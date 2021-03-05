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Haberler Galeri Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 05.03.2021 08:29 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:16

Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!

Fahriye Evcen, minik oğlu Karan ile eğlenceli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun oğlu Karan ile paylaşımı sosyal medyayı salladı. Evcen, oğlu Karan ile birbirlerine sarıldıkları anları takipleriyle paylaştı. Anne, oğulun aşkı 'Maşallah' dedirtti. İşte Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan sevgi dolu kareler.

Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!

Burak Özçivit ile mutlu birlikteliklerini oğlu Karan ile taçlandıran Fahriye Evcen Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun Karan ile birlikte yer aldıkları yeni kareleri sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!

Fahriye Evcen'den oğlu Karan'lı sevgi dolu paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

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Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!

Ekranların sevilen yüzü, ailesiyle sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!

Burak Özçivit ile evli olan güzel oyuncunun oğlu Karan ile paylaştığı yeni kareleri hayranları tarafından çok beğenildi.

Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!

Yaptığı paylaşımlarla hayranlarının gönlünü fetheden ünlü oyuncu, Instagram hesabından oğlu Karan ile birlikte yer aldıkları karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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