Giriş Tarihi: 05.03.2021 08:29
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
12:16
Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!
Fahriye Evcen, minik oğlu Karan ile eğlenceli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun oğlu Karan ile paylaşımı sosyal medyayı salladı. Evcen, oğlu Karan ile birbirlerine sarıldıkları anları takipleriyle paylaştı. Anne, oğulun aşkı 'Maşallah' dedirtti. İşte Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan sevgi dolu kareler.