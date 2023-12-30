Giriş Tarihi: 30.12.2023 16:37
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
16:42
Fahriye Evcen ışıltısıyla büyüledi! Zarafeti ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen minisiyle yaktı geçti!
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti özel hayatlarıyla sosyal medyada her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Çocuklarını büyüten Fahriye Evcen yeniden ekranlarda boy göstermeye başlamıştı. Fahriye Evcen, son olarak sosyal medya hesabından Zürih pozlarını paylaşmıştı. Duru güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'in Zürih pozları hayran bırakmıştı. Fahriye Evcen şimdi de ışıltılı minisi ile "Yeni yıla hazır mıyız?" dedi. İşte Fahriye Evcen'in ışıltılı mini elbisesi ile büyüleyen pozları...