Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fahriye Evcen ışıltısıyla büyüledi! Zarafeti ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen minisiyle yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 30.12.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 16:42

Fahriye Evcen ışıltısıyla büyüledi! Zarafeti ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen minisiyle yaktı geçti!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti özel hayatlarıyla sosyal medyada her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Çocuklarını büyüten Fahriye Evcen yeniden ekranlarda boy göstermeye başlamıştı. Fahriye Evcen, son olarak sosyal medya hesabından Zürih pozlarını paylaşmıştı. Duru güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'in Zürih pozları hayran bırakmıştı. Fahriye Evcen şimdi de ışıltılı minisi ile "Yeni yıla hazır mıyız?" dedi. İşte Fahriye Evcen'in ışıltılı mini elbisesi ile büyüleyen pozları...

Fahriye Evcen ışıltısıyla büyüledi! Zarafeti ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen minisiyle yaktı geçti!

Fahriye Evcen güzelliğiyle yaktı geçti! Sevilen oyuncu Fahriye Evcen'den "Yeni yıla hazır mıyız?" pozları geldi.

Fahriye Evcen ışıltısıyla büyüledi! Zarafeti ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen minisiyle yaktı geçti!

Fahriye Evcen şimdi de ışıltılı minisi ile sosyal medyada boy gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fahriye Evcen ışıltısıyla büyüledi! Zarafeti ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen minisiyle yaktı geçti!

İşte Fahriye Evcen'in ışıltılı mini elbisesi ile büyüleyen pozları...

Fahriye Evcen ışıltısıyla büyüledi! Zarafeti ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen minisiyle yaktı geçti!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Fahriye Evcen ışıltısıyla büyüledi! Zarafeti ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen minisiyle yaktı geçti!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti özel hayatlarıyla sosyal medyada her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor.

SON DAKİKA