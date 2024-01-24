Giriş Tarihi: 24.01.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
14:05
Fahriye Evcen kayak şıklığıyla büyüledi! "Karlar kraliçesi Fahriye" yorumları yağan kareler sosyal medyayı salladı...
Özçivit ailesi kar tatilinde! Kuruluş Osman'ın yakışıklı yıldızı Burak Özçivit geçtiğimiz günlerde oğlu Karan ile karlar üstünde eğlendiği anları "Adamımla" notu ile paylaşmıştı. Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen kar tatilinden karelerine yenilerini ekledi. "Güzellik abidesi" yorumları yapılan Fahriye Evcen'in kayak şıklığı hayranlarından tam not aldı! Renkli tulumu çok yakıştırılan Fahriye Evcen'in "Karlar kraliçesi Fahriye" yorumları yağan kareleri sosyal medyayı salladı... İşte Fahriye Evcen'in kar pozları...