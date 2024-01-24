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Haberler Galeri Fahriye Evcen kayak şıklığıyla büyüledi! "Karlar kraliçesi Fahriye" yorumları yağan kareler sosyal medyayı salladı...
Giriş Tarihi: 24.01.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 14:05

Fahriye Evcen kayak şıklığıyla büyüledi! "Karlar kraliçesi Fahriye" yorumları yağan kareler sosyal medyayı salladı...

Özçivit ailesi kar tatilinde! Kuruluş Osman'ın yakışıklı yıldızı Burak Özçivit geçtiğimiz günlerde oğlu Karan ile karlar üstünde eğlendiği anları "Adamımla" notu ile paylaşmıştı. Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen kar tatilinden karelerine yenilerini ekledi. "Güzellik abidesi" yorumları yapılan Fahriye Evcen'in kayak şıklığı hayranlarından tam not aldı! Renkli tulumu çok yakıştırılan Fahriye Evcen'in "Karlar kraliçesi Fahriye" yorumları yağan kareleri sosyal medyayı salladı... İşte Fahriye Evcen'in kar pozları...

Fahriye Evcen kayak şıklığıyla büyüledi! Karlar kraliçesi Fahriye yorumları yağan kareler sosyal medyayı salladı...

Oyunculuklarının yanı sıra mutlu evlilikleriyle kendilerine hayran bırakan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden...

Fahriye Evcen kayak şıklığıyla büyüledi! Karlar kraliçesi Fahriye yorumları yağan kareler sosyal medyayı salladı...

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift, 18 Ocak 2023 tarihinde ise Kerem ile ikinci kez anne-baba olmuşlardı. Özçivit ailesi son olarak kar tatilinde ortaya çıktı.

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Fahriye Evcen kayak şıklığıyla büyüledi! Karlar kraliçesi Fahriye yorumları yağan kareler sosyal medyayı salladı...

Güzelliği dillere destan oyuncu Fahriye Evcen, ardı ardına sıraladığı kar pozlarında şıklığıyla hayran bıraktı.

Fahriye Evcen kayak şıklığıyla büyüledi! Karlar kraliçesi Fahriye yorumları yağan kareler sosyal medyayı salladı...

Daha önce yıldızlarla dolu kombineyle beğeni toplayan Fahriye Evcen'den yeni kareler geldi.

Fahriye Evcen kayak şıklığıyla büyüledi! Karlar kraliçesi Fahriye yorumları yağan kareler sosyal medyayı salladı...

"Güzellik abidesi" yorumları yapılan Fahriye Evcen'in kayak şıklığı hayranlarından tam not aldı!

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