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Haberler Galeri Fahriye Evcen mini etekli ev hallerini paylaştı! İşte Fahriye Evcen’in ilgi çeken o pozları!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 21:05 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 21:05

Fahriye Evcen mini etekli ev hallerini paylaştı! İşte Fahriye Evcen’in ilgi çeken o pozları!

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçvit'in eşi ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden! Fahriye Evcen bu kez yepyeni paylaşımıyla magazin gündemine geldi. Karan ve Kerem adında iki oğlu olan Fahriye Evcen, bugün kişisel hesabından ev hallerini paylaştı. Daha önce makyajsız haliye beğeni toplayan ünlü oyuncu, bu kez mini eteğiyle sosyal medyada ilgi topladı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı!

Fahriye Evcen mini etekli ev hallerini paylaştı! İşte Fahriye Evcen’in ilgi çeken o pozları!

Ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, aşklarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

Fahriye Evcen mini etekli ev hallerini paylaştı! İşte Fahriye Evcen’in ilgi çeken o pozları!

Ünlü çift, son olarak aynı reklam kampanyasında boy gösterdi.

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Fahriye Evcen mini etekli ev hallerini paylaştı! İşte Fahriye Evcen’in ilgi çeken o pozları!

YENİ PAYLAŞIMIYLA İLGİ TOPLADI

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bugün yeni paylaşımıyla göz doldurdu.

Fahriye Evcen mini etekli ev hallerini paylaştı! İşte Fahriye Evcen’in ilgi çeken o pozları!

MİNİ ETEKLİ EV HALLERİNİ PAYLAŞTI

Karan ve Kerem adında iki oğlu olan Fahriye Evcen, bugün kişisel hesabından ev hallerini paylaştı.

Fahriye Evcen mini etekli ev hallerini paylaştı! İşte Fahriye Evcen’in ilgi çeken o pozları!

SOSYAL MEDYADA İLGİ TOPLADI

Daha önce makyajsız haliye beğeni toplayan ünlü oyuncu, bu kez mini eteğiyle sosyal medyada ilgi topladı.

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