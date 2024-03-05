Giriş Tarihi: 05.03.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
21:05
Fahriye Evcen mini etekli ev hallerini paylaştı! İşte Fahriye Evcen’in ilgi çeken o pozları!
Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçvit'in eşi ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden! Fahriye Evcen bu kez yepyeni paylaşımıyla magazin gündemine geldi. Karan ve Kerem adında iki oğlu olan Fahriye Evcen, bugün kişisel hesabından ev hallerini paylaştı. Daha önce makyajsız haliye beğeni toplayan ünlü oyuncu, bu kez mini eteğiyle sosyal medyada ilgi topladı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı!